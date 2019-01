Netflix şi imploră abonaţii să renunţe la ''Provocarea Bird Box''



Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes. — Netflix US (@netflix) January 2, 2019



În filmul "Bird Box", Baiat") si "Girl" ("Fata") -, se deplaseaza legati la ochi cu fulare pentru a împiedica anumite spirite… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro US (@netflix)2, 2019În filmul "Bird Box", Sandra Bullock si doi copii - cunoscuti doar sub pseudonimele de "Boy" ("") si "Girl" ("Fata") -, se deplaseazala ochi cu fulare pentru a împiedica anumite spirite…

- stim cum a inceput fenomenul si apreciem dragostea voastra, insa Boy si Girl au o singura dorinta pentru 2019 si aceasta este ca voi sa nu ajungeti la spital din cauza acestor jocuri", au transmis reprezentantii companiei Netflix intr-un mesaj publicat pe contul ei de Twitter. In filmul "Bird…

- Reprezentantii companiei Netflix i-au indemnat miercuri pe abonatii lor sa renunte la ''Provocarea Bird Box'', inspirata dintr-un film cu Sandra Bullock, care a contribuit la aparitia in randul internautilor a unei mode potential periculoase, informeaza thewrap.com. "Va rugam, nu va…

- Tot mai multe persoane care au vazut filmul Bird Box iau parte la intreceri cu ochii legați. Intrecerile Bird Box presupun efectuarea unor misiuni dupa modelul protagoniștilor din film, interpretați de Sandra Bullock, John Malkovich și Trevante Rhodes. Spre exemplu, exista teribiliști care aleg sa traverseze…

