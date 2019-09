Stiri pe aceeasi tema

- Tanara actrita americana Millie Bobby Brown, protagonista serialului de succes 'Stranger Things', va participa la editia de anul acesta a Comic Con Portugal, care se va desfasura in perioada 12 - 15 septembrie in afara capitalei Lisabona, relateaza EFE.

- Urmatorul film al regizorului Martin Scorsese, ''The Irishman'', cu legendarul duo Robert De Niro - Al Pacino in distributie, va avea parte de o lansare limitata in cinematografele americane inainte de a fi difuzat pe platforma Netflix, care a produs acest lungmetraj, informeaza AFP.…

- Compania actorului Robert de Niro a depus o plangere pentru suma de 6 milioane de dolari la un tribunal din New York impotriva unei foste angajate pe care o acuza de deturnare de fonduri si de petrecerea unui numar foarte mare de ore in fata televizorului in timpul programului, relateaza EFE. Compania…

- Viitoarea platforma de streaming a gigantului WarnerMedia, HBO Max, a cumparat drepturile de difuzare a comediei ''Let Them All Talk'', in care joaca actritele Meryl Streep si Gemma Chan, potrivit unui anunt al publicatiei ''The Hollywood Reporter'', citata marti de EFE.…

- Compania de productie a lui Robert De Niro a dat in judecata o fosta angajata, careia ii cere despagubiri de 6 milioane de dolari pentru ca a deturnat fonduri si a urmarit programe Netflix in timpul programului de lucru potrivit news.roCanal Productions o acuza pe Chase Robinson si pentru…

- Pierce Brosnan si Rachel McAdams vor juca, alaturi de Will Ferrell, in 'Eurovision' - o comedie despre cel mai mare concurs de muzica din lume pe care il pregateste Netflix, potrivit unui anunt al platformei difuzat joi si citat de EFE, potrivit Agerpres. Filmul va prezenta povestea lui Lars Erickssong…

- Compania WarnerMedia a anunțat marți ca, in 2020, va lansa platforma HBO Max și ca ia episoadele vechi din serialul ”Friends/ Prietenii tai” de pe Netflix, arata Reuters, potrivit Mediafax.HBO Max, noua platforma care va concura cu Netflix, Amazon Prime și cu proiectul celor de la Walt Disney,…

- Netflix a transmis, luni, ca cel de-al treilea sezon al serialului "Stranger Things" a doborat recordul de audienta la lansarea sa pe micile ecrane in data de 4 iulie. Platforma digitala a asigurat pe contul sau de Twitter ca 40,7 milioane de abonati au vizionat deja cel de-al treilea sezon al serialului…