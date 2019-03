Netflix, parodie despre Eurovision

Stiri pe aceeasi tema

- Romanul lui Gabriel Garcia Marquez "Un veac de singuratate" va fi adaptat in serial, fiind turnat in limba spaniola de gigantul Netflix, potrivit The Hollywood Reporter, informeaza News.ro.Citește și: Criticul literar Jean Starobinski a incetat din viata Netflix a cumparat drepturile…

- Cantareața Paula Seling a fost reclamata la Fisc pentru un concert pe care l-a susținut la Sterasbourg. Binecunoscuta cantareața Paula Seling a ajuns in vizorul Fiscului. Astfel, potrivit click.ro, artista ar fi fost reclamata la Direcția Generala Antifrauda Fiscala de catre Asociația Medicilor Romani…

- Presedintele american, Donald Trump, si o comedie din franciza „Sherlock Holmes” sunt principalii castigatori ai premiilor anuale Zmeura de Aur (Razzie Awards) la gala desfasurata sambata la Los Angeles si care a ”recompensat” cele mai slabe spectacole si filme din 2018, informeaza Reuters. „Holmes…

- Dupa ce Whoopi Goldberg a absentat din emisiunea „The View” ea a starnit o serie de speculații. The Guardian scrie ca exista o mare sansa insa ca Whoopi Goldberg - prima femeie care a prezentat singura ceremonia de decernare a premiilor Academiei Americane de Film, in 1994 - sa ocupe acest rol, informeaza…

- FYRE – documentarul Netflix despre cel mai mare eșec din istoria festivalurilor hipsterești cu Ja Rule urland din fundal ba ca vrea sa inoate cu porcii, ba ca vrea sa inoate cu super-modelele și cu organizatorul escroc Billy McFarland inghesuit de milenialii isterici pe o masa – e ceva ce trebuie vazut.…

- Sharon Stone va juca intr-un serial pe care platforma digitala Netflix si producatorul Ryan Murphy il pregatesc ca prequel al celebrului film ''One Flew Over The Cuckoo's Nest'' (''Zbor deasupra unui cuib de cuci'', 1975), relateaza marti EFE.

- Netflix a anuntat ca renunta la optiunile privind plata abonamentelor noi si prelungirea abonamentelor intrerupte pe dispozitivele mobile Apple care au la baza sistemul de operare iOS, scrie news.ro.Compania americana a inceput sa testeze eliminarea optiunilor de plata prin iTunes inca din…

- Filipineza Bella Santiago (28 de ani), vocalista trupei Jukebox, a castigat sezonul 8 al show-ului „X Factor” (Antena 1) si a „impuscat” premiul de 100.000 de euro. Ea vrea sa-si ajute familia, dar sa le faca viata mai frumoasa si copiilor orfani. Artista a mai participat la „Romanii au talent” (ProTV)…