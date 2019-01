Stiri pe aceeasi tema

- Angelina Jolie și Lady Gaga au devenit rivale dupa ce fiecare a anunțat ca și-ar dori rolul Cleopatrei in filmul cu același nume. Balanța inclina in favoarea celei dintai, care a caștigat aprecierea criticilor cu rolul din filmul A Star Is Born. Lady Gaga are mari șanse sa apara, ca protagonista, intr-o…

- Netflix isi indeamna fanii sa nu ia parte la provocarea din mediul online inspirata de filmul sau horror ''Bird Box'', relateaza vineri Press Association. In pelicula ''Bird Box'' Sandra Bullock intepreteaza rolul unei mame care se deplaseaza legata la ochi pentru a nu…

- Netflix a lansat vineri "Bandersnatch", un episod de 90 de minute din seria ”Black Mirror”, cu optiuni interactive. Acestea le permit utilizatorilor sa aleaga ordinea in care vor sa afle ce se intampla in poveste.

- Un fost politist rus, care fusese deja condamnat la inchisoare pe viata pentru uciderea a 22 de femei, a fost declarat vinovat, luni, de alte 56 de crime, informeaza AFP, relateaza Agerpres.Curtea regionala din Irkutk, in Siberia, l-a declarat pe Mihail Popkov vinovat de uciderea a 56 de femei…

- Tom Hanks este in discuții deja pentru a juca figura paterna a lui Geppetto din adaptarea cinema dupa animația clasica semnata Disney – “Pinocchio”. Filmul animat original spune povestea unei marionete vii care, cu ajutorul unui greier in rol de conștiința, trebuie sa se dovedeasca demna sa devina un…

- In cartile lui Child, Jack Reacher este descris avand inaltimea de 1,95 m, cu palme de dimensiunea unor farfurii. Iar „Tom Cruise, cu tot talentul sau, nu avea acest fizic", pentru ca masoara doar 1,70 m. Lee Child recunoaște ca a lucrat mult timp cu Cruise, dar accepta acum ca nu era o prezența…

- Mulțumita culturii Netflix-and-chill (filme și relaxare) și trendului #iwokeuplikethis pe Instagram, “sleepleisure” (dormi și relaxeaza-te) este aspectul cel mai la moda pentru 2018. Ce faci in seara asta? Cum soarele apune din ce in ce mai devreme, inceputul iernii este suficient pentru a-i face chiar…

- Pentru ca urmeaza iar sezonul focurilor de artificii, e bine de știut – cainii stresați s-ar putea calma cu muzica reggae. Bine, plus alte sunete ambientale prietenoase pentru ei. Exista un playlist special conceput pentru relaxarea cainilor care seamana destul de mult cu cele umane care sunt realizate…