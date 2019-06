Stiri pe aceeasi tema

- Serialul Lucifer va avea un nou sezon, al cincilea. Netflix a anunțat astazi ca pregatește ultimul sezon al seriei extrem de indragite. Nu avem inca detalii oficiale, dar sursele care circula pe internet spun faptul ca noul sezon va fi lansat abia in primavara anului viitor. Ne vedem in iad.xoxoLuci…

- Westworld revine cu un nou sezon in 2020. La cateva ore dupa ce ultimul episod din Game of Thrones a fost difuzat, HBO vine cu primul trailer pentru sezonul trei al WestWorld. Westworld iși desfașoara acțiunea intr-un parc de distracții tematic, un fel de Jurassic Park cu roboți. Este vorba despre un…

- O analiza bruta, curajoasa a unor personaje acceptabile care fac lucuri innaceptabile. Un serial bazat pe conflict și mize de moralitate, cu un prim sezon in care doi tineri casatoriți accepta oferta lipsita de etica a unei femei, pentru a rezolva o problema financiara grava. Toate cele 10 episoade…

- Netflix a anunțat astazi ca cel de-al doilea sezon al serialului original german ”DARK” (Intuneric) se va lansa pe 21 iunie. Serialul ”DARK” a trecut granițele și a ajuns sa fie apreciat de audiențe din toata lumea continua povestea celor patru familii care incearca sa iși schimbe destinul in interiorul…

- Netflix provoaca pe cei mai religioși și lanseaza chiar in Joia Mare trailerul pentru ”LUCIFER”, scrie virginradio.ro.Noul sezon se intoarce dupa ce Chloe a vazut adevarata fața a lui Lucifer.

- Satana, suparat pe viața lui plictisitoare din iad, vine și locuiește in Los Angeles pentru a ajuta omenirea și pentru a curața „mizeriile” provocate de ea, iar prin abilitațile sale telepatice aduce la suprafața cele mai profunde dorințe sau ganduri ale oamenilor. Noul sezon, produs de Netflix, va…

- Netflix a lansat azi trailerul pentru ”HOMECOMING: UN FILM DE BEYONCE”, a carui lansare internaționala va avea loc pe 17 aprilie. ”Homecoming” ofera o perspectiva intima și detaliata asupra concertului istoric susținut de Beyonce la Coachella in 2018, prin care aduce un omagiu universitaților și colegiilor…

- In sezonul 2 din serialul „Ultimul protector al orașului” (The Protector), Hakan se confrunta nu cu unul, dar cu toți cei șapte nemuriori, fiecare hotarat sa distruga orașul Istanbul și lumea. In calitate de Protector, Hakam va lupta sa ii opreasca – totul in timp ce ii conduce pe cei loiali, are o…