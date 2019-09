Stiri pe aceeasi tema

- Printesa Charlotte, cel de-al doilea copil al ducilor de Cambridge, a inceput, joi, școala. Ea va studia la Scoala Thomas din Battersea, acolo unde merge și prințul George. Kate Middleton și prințul William și-au dus, joi dimineața, cei doi copii la școala. Imbracați in uniforme albastre cu roșu, cei…

- Premierul Marii Britanii, Boris Jonhson, a cerut suspendarea Parlamentului in incercarea de a bloca intervenția forului legislativ in procedurile legate de Brexit, fie prin blocarea unei ieșiri din UE fara un acord, fie blocarea cu totul a ieșirii. Deși un procedeu neobișnuit, primul-ministru are acoperirea…

- Actorul Peter Fonda a murit vineri la varsta de 79 de ani, in urma unui stop respirator provocat de cancerul la plamani de care suferea, a anuntat familia sa intr-un comunicat. Peter Fonda a murit ieri dimineata, la domiciliul sau din Los Angeles, inconjurat de familie, potrivit comunicatului, citat…

- The Crown (Sezonul 3) se intoarce exclusiv pe Netflix sambata, 17 noiembrie. Scris de Peter Morgan, cu Olivia Colman in rolul Reginei Elisabeta a II-a, Tobias Menzies in rolul Prințului Phillip, Helena Bonham Carter in rolul Prințesei Margaret, Ben Daniels in rolul lui Tony Armstrong-Jones, Josh O’Connor…

- Imputernicitul Guvernului Federal al Germaniei pentru problemele imigrantilor de origine germana si minoritati, Bernd Fabritius, a declarat joi, la Sibiu, ca este foarte multumit sa constate ca "defaimarile adresate minoritatii germane din Romania in ultimul timp" apartin deja trecutului, el multumind…