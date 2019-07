Stiri pe aceeasi tema

- Bazat pe best-sellerul fantasy cu același nume, The Witcher este o poveste despre destin și familie. Geralt din Rivia, un vanator de monștri singuratic, se lupta pentru a-și gasi locul intr-o lume in care oamenii se dovedesc uneori a fi mai rai decat fiarele. Acesta intalnește o vrajitoare puternica…

- O persoana a murit și doua sunt ranite, una fiind in stare critica, in urma unui accident care a avut loc sambata, pe DN 7 – Valea Oltului, in zona localitații valcene Caineni, conform Mediafax.Potrivit ISU Valcea, in urma impactului dintre un camion și o mașina, șoferul autoturismului a murit,…

- Liniștea care s-a așternut in Republica Moldova poate fi prevestitoare de rele”, susține fostul consilier prezidențial, Vlad Țurcanu, intr-un articol scris de podul.ro. Analistul comenteaza ultimele evenimente politice care au avut loc in imediata apropiere a Republicii Moldova - Ucraina și Romania…

- La pachet cu programul "Primul Solar", Guvernul va subvenționa integral achiziția sistemului de incalzire pentru spațiul protejat și, in plus, se vor introduce noi subvenții pentru legume, iar ajutorul de minimis pentru tomate va fi dublat de la 3.000 de euro pe an, pe ferma, la 6.000 de euro, in…

- Serialul, al carui al optulea si ultimul sezon a inceput sa fie difuzat din 14 aprilie in 186 de tari, a atras 120.000 de vizitatori in provincia britanica in 2016, generand 30 de milioane de lire sterline (35 de milioane de euro) venituri, potrivit biroului de turism. Un turist din sase merge in…

- Specialiștii NASA avertizeaza ca in urmatorii o suta de ani exista riscul coliziunii unui asteroid cu Pamantul. Semnalul de alarma vine dupa ce, vineri dimineața, un asteroid de mari dimensiuni a trecut aproape de Terra, fara a reprezenta insa un pericol. Asteroidul 2019 GC6 a trecut cel mai…

- Timp de 24 de ore, politistii din toata Uniunea Europeana sunt mobilizati pentru oprirea soferilor care circula cu viteza prea mare. Operatiunea a inceput la miezul noptii. Radarele scoase pe strazile din Bucuresti si din restul tarii au inregistrat deja sute de infractiuni. „Incepand din aceasta…