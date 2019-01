Netflix creşte preţurile pentru toate abonamentele sale din SUA şi America de Sud Platforma de streaming video Netflix, care a investit masiv in ultimii ani pentru a-si dezvolta continuturi proprii, a anuntat marti cresterea preturilor pentru toate abonamentele sale din Statele Unite si din diverse tari din America de Sud, informeaza AFP.



Posesorii celor mai populare dintre abonamentele Netflix, ce permit vizionarea unor productii video in format HD pe doua dispozitive simultan, vor trebui de acum sa plateasca 12,99 dolari pe luna, in loc de 10,99 dolari pe luna.



Abonamentul de baza din oferta Netflix va creste de la 7,99 dolari la 8,99 dolari, iar… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

