- Mai multi actori din serialul spaniol de succes "La Casa del Papel", printre care Alvaro Morte, Esther Acebo si Lorente Lopez, au anuntat ca au terminat filmarile la scenele lor potrivit news.ro.Disponibil pe Netflix din 19 iulie, sezonul 3 al serialului "La Casa del Papel" se termina in suspans.…

- "La casa del papel" ("Fabrica de Bani"), un serialul spaniol de succes, a stabilit un nou record de audienta, cu peste 34 milioane de spectatori in intreaga lume, dupa lansarea celui de-al treilea sezon al sau pe platforma Netflix, a anuntat vineri compania americana de streaming video intr-un comunicat,…

- Lucifer va reveni anul viitor cu un nou și ultim sezon. Daca cel de-al patrulea a avut 10 episoade, de data aceasta Netflix anunța ca sezonul cinci va avea 16 episoade. Pentru cei care nu s-au uitat pana acum la serial, uite trailer-ul sezonului 1:

- FCSB i-a prezentat astazi pe Thierry Moutinho (28 de ani, mijlocaș) și Diogo Salomao (30 de ani, mijlocaș). Ultimul a vorbit și despre fosta sa echipa Dinamo. „Sunt fericit sa fiu aici. Suntem la un club care ne ofera toate condițiile pentru a indeplini toate obiectivele. Trebuie sa fim concentrați…

- Indragitul serial turcesc “Femeie in infruntarea destinului“ s-a incheiat in forta aseara la Happy Channel, ultimul episod al seriei clasand postul de televiziune pe primul loc in clasamentul stațiilor tv destinate femeilor, dar și pe poziția a patra in top all channels.

- Ultimul episod al serialului „Liber ca pasarea cerului” i-a gasit pe Orlando și pe Ducu improvizand și apoi punand in aplicare un nou plan pentru a face rost de bani. De data aceasta, cei doi prieteni s-au transformat in detectivi particulari, gata sa faca rost de o „proba de divorț” pentru un om de…

- Doar doua episoade ne despart de finalul serialului Fructul Oprit. Invitata la Xtra Night Show, Doinița Oancea a vorbit despre sfarșitul poveștii ce și-a ținut fanii cu sufletul la gura, timp de doua sezoane.

- Ultimul episod al serialului de televiziune „Urzeala Tronurilor- Game of Thrones” a stabilit un nou record de audiența, 19,3 milioane de persoane urmarind show-ul duminica seara, in SUA, a anunțat producatorul HBO, citat de Reuters. Recordul de audiența anterior pentru ...