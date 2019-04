Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan, Shurubel și Ionuț sunt noile staruri din noul sezon Game of Thrones! Cei trei sunt in Casa Stark, iar unul dintre ei, nu spunem cine, nume important, il inlocuiește chiar pe Jon Snow. Fotografia, mai jos: Vezi aceasta postare pe Instagram NO SPOILER! Noile personaje au fost dezvaluite de @hboromania!…

- Satana, suparat pe viața lui plictisitoare din iad, vine și locuiește in Los Angeles pentru a ajuta omenirea și pentru a curața „mizeriile” provocate de ea, iar prin abilitațile sale telepatice aduce la suprafața cele mai profunde dorințe sau ganduri ale oamenilor. Noul sezon, produs de Netflix, va…

- Netflix a lansat azi trailerul pentru ”HOMECOMING: UN FILM DE BEYONCE”, a carui lansare internaționala va avea loc pe 17 aprilie. ”Homecoming” ofera o perspectiva intima și detaliata asupra concertului istoric susținut de Beyonce la Coachella in 2018, prin care aduce un omagiu universitaților și colegiilor…

- Wladimir Klitschko, 43 de ani, ar urma sa revina in ring dupa o pauza de doi ani. Ucraineanul a pierdut ultimele doua confruntari din cariera, cu Tyson Fury la puncte și cu prin KO cu Anthony Joshua. Presa din Ucraina susține ca DAZN, un adevarat Netflix al serviciilor de streaming din sport, l-ar fi…

- In sezonul 2 din serialul „Ultimul protector al orașului” (The Protector), Hakan se confrunta nu cu unul, dar cu toți cei șapte nemuriori, fiecare hotarat sa distruga orașul Istanbul și lumea. In calitate de Protector, Hakam va lupta sa ii opreasca – totul in timp ce ii conduce pe cei loiali, are o…

- Netflix ne-a facut un cadou frumos la mijloc de saptamana: primele imagini din noul sezon ”Stranger Things”. Un nou trailer pentru serialul Netflix ”Stranger Things” a fost facut public miercuri, online. La pachet, avem pentru tine pe virginradio.ro și primele imagini oficiale din sezonul 3 al serialului…

- The Umbrella Academy este cel mai nou serial de la Netflix care a pus pe jar publicul de pe intreg mapamondul. In aceeași zi din anul 1989, patruzeci și trei de copii sunt nascuți in mod inexplicabil de catre femei fara nicio legatura intre ele, care nu au prezentat semne de sarcina cu o... View Article

- Platforma de streaming video Netflix a oferit miercuri primele informații cu privire la documentarul despre Formula 1 pe care il pregatește in acest an. Documentarul a primit numele oficial Formula 1: Drive to Survive, iar primul sezon va avea 10 episoade care vor fi disponibile pe platforma incepand…