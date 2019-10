Netflix a comandat un al patrulea sezon pentru seria ''Stranger Things''

Stiri pe aceeasi tema

- Starul hollywoodian Keanu Reeves a marturisit ca a citit deja scenariul celui de-al patrulea film din seria de mare succes Matrix. Filmarile pentru cea de-a patra pelicula din seria Matrix vor incepe in februarie 2020. Rolul principal va fi interpretat tot de Keanu Reeves. Prezent la premiera filmului…

- Echipele sucevene au inregistrat un parcurs bun in cele 10 etape scurse pana acum din Campionatele Naționale de juniori Under 17 și Under 19. Formația Juniorul conduce autoritar Seria I a intrecerii de la Under 17, cu o linie de clasament formata din 9 victorii și o infrangere. In ultima runda, echipa…

- Karolina Pliskova (2 WTA), cap de serie numarul 1, a caștigat duminica turneul de categorie Premier de la Zhengzhou. Jucatoarea din Cehia a invins-o in finala pe croata Petra Martic (23 WTA), favorita numarul 7, la capatul unui meci perturbat de ploaie, scor 6-3, 6-2.

- S-a terminat vacanța pentru juniorii de la Clubul Sportiv Universitar din Suceava și Liceul cu Program Sportiv din Suceava. In weekend, juniorii I de la CSU Suceava, pregatiți de antrenorul Ioan Tcaciuc, au debutat in noul sezon al Campionatului Național, Seria A, cu o victorie in fața propriilor ...

- Dupa 20 de ani de la debutul sau in rolul Neo in primul lungmetraj "Matrix", actorul canadian Keanu Reeves va relua rolul rebelului cu ochelari negri in cel de-al patrulea film din aceasta franciza science-fiction, in regia Lanei Wachowski, relateaza miercuri AFP. Keanu Reeves o va avea…

- Si Petrocub-Hincesti si-a luat adio de cupele europene in acest sezon. Dupa esecul cu 0-1 cu AEK Larnaca in prima mansa a primului tur preliminar al Ligii Europei, elevii lui Lilian Popescu au pierdut cu acelasi scor și meciul retur, disputat la Chisinau.

- Insula Iubirii. Sezon 5. Episod 13. Tensiunile dintre Denisa și Ionuț Gojman, concurentul devenit ispita, au atins cote alarmante. In microbuz, Denisa i-a reproșat ca el este motivul pentru care Andi a ales-o pe Geanina.

- Simona Halep a vorbit despre victoria in fața lui Zhang și despre calificarea in semifinale, prima dupa cea reușita in 2014, cand a pierdut cu Eugenie Bocuhard. „Am luptat din greu din primul set. Știam...