- Netflix a anuntat luni ca a achizitionat drepturile de difuzare al serialului american "Seinfeld" incepand din 2021, un succes in plus in batalia platformelor pentru a-si extinde portofoliile.

- Serviciul de streaming Netflix a anuntat luni ca a cumparat drepturile de difuzare a serialului american "Seinfeld" incepand din 2021, relateaza AFP si DPA. Este vorba despre o revenire importanta pentru Netflix, care a pierdut deja dreptul de difuzare pentru serialul "Friends" la sfarsitul anului,…

- Google a castigat un proces cu un consortiu de 200 de publisheri din Germania, care cerea companiei americane sa plateasca drepturi de autor pentru continuturile lor preluate din 2013 si pana in prezent. Grupul de publisheri a cerut companiei Alphabet, care detine Google, suma de 1 miliard…

- Piesa INNEI – „Sin Ti” se aude in serialul original Netflix, „Elite”. Extrasa de pe albumul „YO”, semnat de INNA, piesa „Sin Ti” se aude in episodul al șaselea din cel de-al doilea sezon al serialului „Elite”. „Este o surpriza frumoasa și ma bucur de fiecare data atunci cand muzica imi este apreciata”,…

- Netflix testeaza unele schimbari in modul de distribuire al serialelor. Incepand din octombrie, Netflix nu va mai lansa toate sezoanele unui episod in aceeași zi, ci va prelua modelul folosit in televiziunea clasica, adica va lansa cate un episod pe saptamana. Primele producții Netflix ce vor fi lansate…

- S-a lansat sezonul 3 din Stranger Things, serialul fenomen de pe Netflix! Bogdan Ciudoiu, unul dintre matinalii de la Virgin Radio Romania a avut șansa uriașa de a face un interviu cu Mike și Lucas, doi dintre protagoniști. Interviul a avut loc in Polonia, in cadrul festivalului OPEN`ER. Mike (Finn…

- Cel de-al șaptelea și ultimul sezon din ”Orange is the New Black” va avea premiera pe Netflix pe 26 iulie. Netflix a facut public, in urma cu puțin timp, trailerul pentru noul sezon ”Orange is the New Black”, dar și un art work care dezvaluie personajele care se vor afla in centrul acțiunii. In acest...…

- Sitcomul 'The Office' (La birou) va iesi din catalogul Netflix iar din 2021 va fi emis in exclusivitate de noua platforma digitala pe care o pregateste NBCUniversal, relateaza EFE. "Suntem tristi sa anuntam ca NBC a decis sa retraga 'The Office' pentru a-l difuza pe propria platforma…