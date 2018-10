Stiri pe aceeasi tema

- Arbitrul telecom (ANCOM) a lansat luni in consultare publica tarifele maxime de acces la rețeaua subterana de fibra optica Netcity din București, tarife care vor fi obligatorii de implementat de catre operatorul acestei rețele. Tarifele propuse de ANCOM sunt semnificativ mai mici decat tarifele actuale…

- Sportul iberic este indoliat din nou, dupa un teribil accident rutier care a avut loc luni. Patru handbaliști s-au urcat intr-o mașina și au vrut sa mearga sa vada pe viu meciul de fotbal Girona – Celta Vigo, scor 3-2. Alți doi handbaliști au fost raniți in acest teribil accident petrecut pe o autostrada…

- 18 copii dintr-o gradinița din Teleorman au fost spitalizați cu toxiinfecție alimentara iar primele date indica mancarea din unitatea de invațamant. DSP a facut un control și a gasit condiții improprii pentru prepararea hranei, precum igrasie, mucegai și instalatii necorespunzatoare in bucatarie. „Noi,…

- 30-40% din cheltuiala furnizorilor mici și mijlocii de internet este cu tarifele abuzive de acces in rețeaua subterana de fibra optica Netcity, acesta fiind și principalul motiv pentru care foarte mulți operatori au disparut din piața, au precizat miercuri oficialii a doua asociații de furnizori de…

- Primaria Capitalei a achizitionat doua tomografe care evalueaza rezistenta arborilor, prin intermediul carora vor fi evaluati si conservati copacii batrani din Bucuresti aspect ce, potrivit intitutiei, reduce riscul de prabusire la care ar fi expusi trecatorii. Valoarea totala este 131.987 de lei.

- Consiliul General al Municipiului București a aprobat saptamana trecuta indicatorii tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru etapa a II-a de investiții in rețeaua subterana de fibra optica NetCity. Extinderea rețelei a fost mult intarziata dupa ce arbitrul telecom (ANCOM) a emis un…

- Proprietarii fatadelor deteriorate vor fi obligati, de catre Primaria Capitalei, sa le restaureze in termen de un an, din momentul in care au fost notificati. In caz contrar, risca amenzi usturatoare care pot ajunge pana la 80 de mii de lei.

- Familiile a 21.089 de nou-nascuti din Bucuresti au primit cate 2.500 de lei, ceea ce inseamna ca Primaria Capitalei a acordat tinerilor parinti 52,7 de milioane de lei, in cursul primului an de functionare a programului, adica aproximativ 12 milioane de euro.