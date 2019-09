Netanyahu vrea să formeze "un guvern sionist puternic" "In urmatoarele zile, vom demara negocieri in vederea alcatuirii unui guvern sionist puternic", a declarat Benjamin Netanyahu, intr-un discurs in plina noapte la Tel Aviv.



"Vom negocia cu cel mai mare numar de parteneri pentru a evita formarea unui guvern antisionist periculos (...) Nu va fi si nu poate sa fie un guvern care se sprijina pe partide arabe antisioniste, partide care neaga existenta insasi a Israelului ca stat evreu si democratic", a adaugat el.



Potrivit ultimelor sondaje la urne, partidul Likud al lui Netanyahu ar obtine intre 30 si 32 de locuri din cele 120… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- "In urmatoarele zile, vom demara negocieri in vederea alcatuirii unui guvern sionist puternic", a declarat Benjamin Netanyahu, intr-un discurs in plina noapte la Tel Aviv. "Vom negocia cu cel mai mare numar de parteneri pentru a evita formarea unui guvern antisionist periculos (...) Nu va…

- Benny Gantz, principalul rival al lui Benjamin Netanyahu la legislativele israeliene, a lansat un apel miercuri dimineata la formarea unui guvern de uniune nationala, in timp ce sondajele realizate la iesirea de la urme plaseaza partidul sau aproape la egalitate cu Likud, al prim-ministrului Benjamin…

- Fostul ministru israelian Avigdor Lieberman, liderul unui partid considerat cheie pentru formarea viitorului guvern, a lansat un apel marti seara la formarea unui guvern de "uniune nationala" integrand formatiunile Likud, condusa de Benjamin Netanyahu, si Kahol Lavan (Albastru si Alb) a fostului…

- Likud condus de Benjamin Netanyahu ar obtine intr 31 si 33 de locuri din totalul de 120 ale parlamentului israelian (Knesset), iar formatiunea Kahol Lavan (Albastru si Alb) a fostului sef de stat major al armatei israeliene, Benny Gantz, intre 32 si 34, potrivit acestor sondaje care nu arata niciun…

- Partidul premierului israelian, Benjamin Netanyahu, si cel al rivalului sau Benny Gantz se aflau la egalitate marti seara la incheierea alegerilor legislative din Israel, potrivit primelor sondaje la iesirea de la urne difuzate de presa locala, transmite AFP. Likud condus de Benjamin Netanyahu ar obtine…

- Israelienii au inceput sa voteze marti in alegeri legislative fara precedent, organizate pentru a doua oara in peste cinci luni. Se confrunta partidul Likud, al premierului Benjamin Netanyahu, si partidul Kahol Lavan (Albastru si Alb), al fostului sef de stat major israelian Benny Gantz.

- "Presedintele Trump a spus luni ca alegerile vor fi stranse, va pot garanta in aceasta dimineata ca sunt foarte stranse", a spus Netanyahu, cerandu-le israelienilor sa voteze, dupa ce a votat el insusi la Ierusalim insotit de sotia sa Sara. Presedintele american a declarat luni ca se asteapta…