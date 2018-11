Stiri pe aceeasi tema

- Israelul vrea sa consolideze relatiile cu Romania, Bulgaria si Grecia, pentru promovarea politicilor israeliene si pentru a modifica "abordarea ipocrita si ostila a Uniunii Europene", a afirmat premierul israelian, Benjamin Netanyahu, inaintea reuniunii din orasul bulgar Varna.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a denuntat joi 'atitudinea ipocrita si ostila a Uniunii Europene' fata de Israel, inainte de a pleca in Bulgaria, unde urmeaza sa se alature unei reuniuni la Varna, la care vor participa Bulgaria, Romania, Grecia si Serbia, informeaza France Presse preluata…

- „Vineri, 2 noiembrie, voi participa la Varna la o noua reuniune la nivel inalt, in format Romania- Bulgaria – Grecia – Serbia. In marja reuniunii a fost invitat sa participe si prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu. Reuniunea va prilejui continuarea dezbaterilor in materie de interconectare…

- Remanierea guvernamentala ramane in stand-by. Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca in perioada 3-8 noiembrie va efectua vizite oficiale in Sultanatul Oman si in statul Qatar. In plus, aceasta va participa vineri, la Varna, la o noua reuniune la nivel inalt Romania…

- România a fost în septembrie, pentru a opta luna consecutiv, țara cu cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre toate statele membre ale Uniunii Europene.Astfel, România a avut în septembrie, pentru a opta luna consecutiv, cea mai mare rata anuala a inflatiei…

- "Este ratarea unei mari sanse pentru Romania. In opt august, trebuia sa aiba loc sedinta comuna de Guvern, Romania - Israel, la Bucuresti. Premierul israelian nu face des vizite in afara tarii. In Romania, ar fi venit. A fost demența lui Ludovic Orban, care i-a facut plangere penala Vioricai Dancila…

- Politica de coeziune este pentru prima data in istoria Uniunii Europene (UE) portofoliul cu cea mai mare suma alocata in viitorul buget, respectiv pentru perioada 2021-2027, iar Romania, Bulgaria si Grecia au prevazuta o crestere de peste 10% fata de fondurile actuale, a declarat, sambata, la Alba Iulia,…

- Într-un top în funcție de prețul mediu al chiriilor între orașele menționate, Cluj-Napoca se situeaza pe poziția a șasea, între Porto și Thessaloniki. 1. Munchen, Germania: 1.430 euro / luna 2. Milano, Italia: 1.255 euro / luna 3. Barcelona, Spania: 1.028…