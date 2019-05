Netanyahu: Un acord pentru formarea unei coaliţii este încă posibil Netanyahu, care a castigat alegerile legislative din 9 aprilie, are termen pana miercuri seara pentru a forma o noua coalitie. El nu a reusit sa raspunda pana acum exigentelor divergente ale potentialilor sai parteneri guvernamentali. Negocierile s-au blocat din cauza unui proiect de lege privind recrutarea evreilor ultraortodocsi. 'Cred ca problema poate fi rezolvata cu bunavointa, daca asta este ceea ce vor oamenii', a declarat Netanyahu intr-o reuniune a cabinetului de ministri. 'Nu cred ca tara are nevoie sa fie tarata in alte alegeri, dar exista poate cineva care vrea' aceasta,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

