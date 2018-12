Netanyahu, surpriză în rezultatele ultimului sondaj Neanyahu a anuntat alegerile anticipate luni, facand apel direct la alegatori sa-i acorde un nou mandat politic care ar putea sa-l ajute sa reziste unor posibile inculpari in anchete de coruptie. Alegerile la termen urmau sa aiba loc in noiembrie 2019. Sondajul, publicat in ziarul israelian Maariv, arata ca partidul Likud al lui Netanyahu ar castiga 30 dintre cele 120 de locuri ale parlamentului, acelasi numar obtinut si in ultimele alegeri din 2015, iar coalitia de dreapta condusa de Likud si-ar asigura majoritatea necesara pentru a guverna. Pe locul doi, potrivit sondajului,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

