Premierul israelian Benjamin Netanyahu, indreptandu-se spre alegerile din aprilie pe fondul unor posibile acuzatii de coruptie, a cerut luni sa se confrunte cu martorii statului, scrie Reuters, relateaza news.ro.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat luni seara ca nu va demisiona daca va fi pus sub acuzare in dosare de coruptie, in contextul in care in aprilie 2019 vor avea loc alegeri anticipate, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Intrebat despre acest lucru de un jurnalist israelian in cadrul…

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca presedintele ales al Braziliei, Jair Bolsonaro, i-a declarat ca nu se pune problema daca, ci cand va muta ambasada tarii sale din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, informeaza duminica Reuters.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu - vizat de trei dosare de corupție - ar castiga cu usurinta alegerile anticipate anunțate pentru 9 aprilie, potrivit unui sondaj de opinie dat publicitatii marti, scrie Reuters.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu va castiga cu usurinta alegerile anticipate programate pentru 9 aprilie, potrivit unui sondaj de opinie dat publicitatii marti, primul publicat dupa anuntarea scrutinului, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.

- Politia israeliana a anuntat ca a recomandat duminica inculparea premierului Benjamin Netanyahu si a sotiei sale Sara pentru frauda si coruptie, aceasta fiind a treia recomandare de acest gen împotriva sefului guvernului israelian în anul în curs, informeaza AFP, dpa si Reuters.…

- Intr-un comunicat emis duminica, Netanyahu a afirmat: „Aceste recomandari au fost decise inainte sa inceapa investigatia”.„Sunt sigur ca in acest caz autoritatile relevante, dupa ce vor analiza situatia, vor ajunge la aceeasi concluzie: ca nu a fost nimic”, a adaugat el.In februarie,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat luni decizia presedintelui american Donald Trump de a reimpune sanctiuni impotriva Iranului, calificand-o drept "o decizie curajoasa", informeaza Reuters. "Aceasta zi este una istorica", a spus Netanyahu in fata parlamentarilor din partidul sau de dreapta…