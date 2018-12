Netanyahu se întâlneşte la Bruxelles cu Pompeo Potrivit comunicatului, intalnirea a fost aranjata saptamana trecuta si 'evolutiile din regiune' vor fi discutate, desi nu ofera detalii. Pompeo este un critic deschis al programului nuclear iranian si a condamnat sambata ultimul test cu racheta al republicii islamice. Netanyahu se foloseste adesea de intalnirile cu oficiali internationali pentru a cere stoparea ambitiilor nucleare ale Iranului. Israelul vede de asemenea actiunile Teheranului de a stabili baze in Siria vecina ca o amenintare regionala. Netanyahu va fi insotit de seful agentiei de spionaj Mossad,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

dcnews.ro

