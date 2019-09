Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a indemnat joi pe rivalul sau Benny Gantz sa formeze un Guvern de uniune nationala, la doua zile dupa alegerile legislative care nu au reusit sa departajeze un invingator, relateaza AFP.

- Palestinienii sunt dispusi sa dialogheze cu viitorul prim-ministru israelian, oricine ar fi acesta, a asigurat miercuri la Oslo ministrul palestinian de externe, a doua zi dupa alegerile legislative din Israel, informeaza France Presse. "Oricine ar fi responsabilul capabil sa formeze un guvern, noi…

- Noul presedinte al Slovaciei, Zuzana Caputova, a facut un apel la tarile din Grupul de la Visegrad sa respecte statul de drept, pentru a nu fi percepute ca tarile care "slabesc" Uniunea Europeana. Dupa ce s-a intalnit cu presedintele ungar Janos Ader, Caputova a declarat ca cooperarea in grupul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat marti Iranul ca se afla in raza loviturilor aeriene israeliene, ca raspuns la ceea ce el a descris a fi amenintari ale Iranului de a distruge Israelul, informeaza Reuters. "Iranul a amenintat recent cu distrugerea Israelului", a spus Netanyahu,…