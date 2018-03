Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a recunoscut, miercuri, in mod oficial distrugerea unui reactor nuclear din Siria in 2007, sustinand ca atacul aerian a eliminat o amenintare majora pentru Israel si pentru regiune si a fost un "mesaj" catre alte state, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Armata israeliana a anuntat ca a atacat, in noaptea de sambata spre duminica, o instalatie subterana a Hamas in Fasia Gaza si a distrus un tunel in constructie ce ar fi putut servi pentru atacuri, informeaza AFP. Aceste atacuri, lansate ca represalii dupa explozia sambata a unui dispozitiv-capcana de-a…

- Tatal lui Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, s-a intalnit in aprilie 2017 cu ministrul qatarez de Finante, in incercarea de a obtine o finantare pentru problematica investitie cunoscuta ca "666 Fifth Avenue", o discutie care nu s-a concretizat, insa, scrie The Intercept , care citeaza doua surse…

- Turneul printului William, duce de Cambridge - al doilea in ordinea succesiunii la tronul Regatului Unit - il va purta si in Iordania, a indicat palatul. 'Aceasta vizita are loc la solicitarea guvernului Majestatii Sale si a fost bine primita de autoritatile israeliene, iordaniene si palestiniene',…

- Tunelul se afla in zona Kerem Shalom, in sud-estul Fasiei Gaza, la frontiera cu Israelul. Israelul a rispotat astfel la o serie de atacuri cu rachete lansate din teritoriul Fasia Gaza. "Incidentele demonstreaza ca armata israeliana este pregatita pentru orice scenariu, fara avertismente",…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat duminica Iranul in legatura cu orice agresiune, aratand un fragment prezentat ca o bucata dintr-o drona care ar fi provenit din Siria, doborata saptamana trecuta deasupra teritoriului israelian, relateaza AFP. "Nu testati determinarea Israelului!",…

- Armata israeliana a bombardat masiv sambata sistemele antiaeriene din Siria dupa ce un avion militar israelian a fost doborat in timpul unui raid precedent, anunta armata israeliana, precizand ca este vorba de "cel mai semnificativ atac" antisirian din ultimele decenii.

- Statele Unite au inarmat militiile kurde din Siria si ignora pozitia Turciei, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, intr-un interviu pentru postul Euronews, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Orice situație de breaking news reprezinta o ocazie pentru troli pentru a capta atenția publica, pentru a provoca emoție și raspandi propaganda. Guvernul rus știe asta. Tinerii din Macedonia care fabrica fake – news știu asta.

- Mihaela Buzarnescu, prima declarație dupa victoria de senzație cu Jelena Ostapenko. ”Mi-am pastrat increderea și calmul”. E primul succes la o adversara din Top 10. Letona Jelena Ostapenko (20 de ani), deținatoarea titlului la Roland Garros, este pe locul 6 WTA. In schimb, Mihaela Buzarnescu este pe poziția…

- Politia israeliana a recomandat marti ca premierul Benjamin Netanyahu sa fie inculpat de coruptie in doua cazuri, dupa doi ani de ancheta. Este vorba depre "cazul 1000" - in care Netanyahu este suspectat ca a acceptat cadouri scumpe de la binefacatori, si "cazul 2000" - in care premierul este acuzat…

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat ca tara sa se va apara „impotriva oricarui atac” dupa ce Israelul a lansat cele mai severe atacuri din ultimele decenii impotriva unor baze militare din Siria, scrie BBC.Citește și: Tariceanu se DEZLANTUIE: Atac DUR dupa scutirile pentru…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sambata seara ca Israelul ca va face orice este necesar pentru a-si proteja suveranitatea si securitatea, dupa ce un atac anti-aerian a doborat un avion de lupta israelian ce se intorcea de la un raid de bombardamente asupra pozitiilor detinute de Iran…

- Israelul afirma ca a afectat puternic sistemul de aparare anti-aeriana sirian, sustinand ca atacul masiv lansat sambata in Siria dupa ce o drona a intrat in teritoriul israelian si un avion de lupta israelian a fost doborat, este cel mai puternic din 1982. Purtatorul de cuvant al Fortelor Armate…

- Armata israeliana a difuzat sambata imagini surprinse din cockpit cu luarea in vizor si distrugerea unei drone care zbura in ceea ce Israel a spus e ca spatiul sau aerian, precum si cu o lovitura aeriana efectuata asupra unei instalatii de drone iraniene din Siria, transmite Reuters.

- Israelul a reacționat sambata in conflictul cu Siria și Iran, susținand ca cele doua țari „se joaca cu focul”, precizand totodata ca nu dorește o escaladare a conflictului, cu toate ca este pregatit pentru orice eventualitate.

- Tensiuni in AER: Israelul doboara o drona iraniana si bombardeaza baza de lansare din Siria. Un elicopter de lupta a interceptat aparatul de zbor fara pilot. Avioane din Ierusalim au lovit apoi statii de lucru la Tadmor. Un F16 pe drumul de intoarcere, se prabuseste, cei doi piloti se salveaza.

- Armata israeliana a indicat ca a lansat sambata dimineata un atac de 'mare anvergura' in Siria, lovind 12 tinte iraniene si siriene, relateaza AFP. Aviatia israeliana a lovit 12 obiective, intre care trei baterii de aparare antiaeriana si patru tinte iraniene neprecizate dar 'care…

- Permisul de conducere se obtine tot mai greu. De exemplu, la Constanta, 65 de candidati dau zilnic proba practica, insa foarte putini reusesc sa treaca. Scolile de sofei propun ca proba practica a examenului pentru obtinerea permisului sa se desfasoare in prezenta unor ingineri acreditati, fara ca politistii…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a efectuat marti o vizita inedita pe Inaltimile Golan ocupate, in apropierea frontierei cu Siria, si i-a avertizat pe inamicii Israelului sa nu-i "testeze" determinarea, informeaza Reuters. Netanyahu a pus in garda impotriva oricarei incercari a Iranului…

- Guvernul israelian a inceput, duminica, sa le inmaneze scrisori imigrantilor din Sudan si Eritreea, rezidenti in Israel, prin care le cere sa paraseasca tara in termen de 60 de zile. Statul israelian le ofera un sprijin financiar in valoare de 3.

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a calificat vineri drept 'temporare' tensiunile cu Israelul si SUA cauzate de o lege asupra Holocaustului, insa fara sa-si schimbe pozitia in legatura cu acest subiect, informeaza AFP. 'Este o afectare temporara a relatiilor cu Israelul…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a calificat vineri drept 'temporare' tensiunile cu Israelul si SUA cauzate de o lege asupra Holocaustului, insa fara sa-si schimbe pozitia in legatura cu acest subiect, informeaza AFP. 'Este o afectare temporara a relatiilor cu Israelul si SUA, dar eu sper ca…

- Senatul Poloniei a votat, joi, un proiect de lege privind incriminarea oricarei persoane care acuza statul polonez pentru Holocaust sau de complicitate la crimele comise de catre nazisti in cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Nerespectarea legii duce la amenzi sau chiar la pedepse cu inchisoarea…

- Juncker a atasat mesajului un comunicat in care o felicita pe Dancila si din partea Comisiei. El isi evoca discursul despre "starea Uniunii din septembrie", in care aminteste ca a spus ca "Uniunea Europeana nu ar fi intreaga fara Romania" si adauga ca "Romania nu ar fi intreaga fara ancora constanta…

- Clujul merge in misiune economica in Iordania Consiliul Județean Cluj a gazduit o intalnire de lucru in cadrul careia au fost analizate o serie de aspecte practice referitoare la organizarea unei misiuni economice in Iordania. Beneficiind de patronajul Casei Regale a României, misiunea…

- Un atac cu bomba asupra unei sectii de politie din orasul columbian Barranquilla s-a soldat cu 3 politisti morti si 14 raniti. Atacul i-a vizat pe agentii de politie care erau adunati in afara sectiei pentru a-si primi ordinele pentru ziua in curs, a declarat comandatul Mariano de la Cruz…

- Palestinienii vor ramane fara finantare din partea Statelor Unite daca nu vor purta negocieri de pace cu Israelul. Amenintarea a fost facuta la Forumul Mondial din Davos de presedintele american, Donald Trump, in cadrul unei intrevederi cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu.

- Guvernul si opozitia din Venezuela se vor intalni din nou, pe 28 si 29 ianuarie, in Republica Dominicana, a informat joi presedintele dominican, Danilo Medina, care a apreciat ca dialogul "este cea mai buna solutie pentru Venezuela si poporul sau", transmite EFE. La Davos, unde participa la Forumul…

- Seful diplomatiei germane a anuntat joi ca a cerut NATO initierea unor discutii in cadrul Aliantei ca urmare a controversatei interventii a Turciei in nordul Siriei impotriva unei militii kurde, relateaza AFP. ''Am cerut secretarului general al NATO sa discutam de asemenea situatia…

- Consiliul de Securitate al ONU se reuneste luni pentru a discuta despre situatia din Siria, a anuntat ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Yves Le Drian. "Consiliul de Securitate al ONU va avea maine consultatii cu privire la situatia din Siria. Franta va sublinia in special urgenta asigurarii…

- Circulatia pe mai multe sectoare de drum national din judetele Tulcea si Constanta a fost redeschisa, cu restrictii pentru autovehiculele cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, informeaza, vineri, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). In prezent, se…

- Oficialii israelieni spera ca zidul respectiv, cu o lungime de 65 de kilometri, sa puna capat amenintarii reprezentate de tunelurile sapate de palestinieni catre teritoriul israelian.Zidul va costa 2,4 miliarde de sekeli (700 de milioane de dolari) si ar urma sa fie finalizat in cel mult…

- Ministrul german al apararii, Ursula von der Leyen, a atras atentia duminica asupra faptului ca razboiul impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic (ISIL/Daesh) nu s-a incheiat si a subliniat necesitatea de a nu subestima capacitatile acestei grupari. Ursula von der Leyen a facut aceste declaratii…

- La data de 10 ianuarie a.c., in jurul orei 01.00, politistii din cadrul Sectiei 1 Politie au fost sesizati de catre o femeie, de 50 de ani, cu privire la faptul ca, a fost apelata pe telefonul fix, de un barbat, care s a recomandat a fi fiul acesteia, spunandu i ca a fost implicat intr un accident,…

- Scopul legislatiei, votata miercuri favorabil cu un scor de 51 - 49, este de a permite tribunalelor militare sa pronunte pedeapsa cu moartea pentru crima cand doi din trei judecatori sunt de acord, au relatat Jerusalem Post si alte media israeliene. Anterior decizia trebuia sa fie unanima."Oricine…

- Presedintele SUA Donald Trump avertizeaza intr-o postare pe Twitter ca Statele Unite vor intrerupe plata ajutoarelor catre palestinieni, “care nu mai doresc sa discute despre pace”. De asemenea, el afirma ca SUA nu au primit “nici apreciere, nici respect”, in schimbul acestui ajutor, titreaza News.ro.…

- Cum poate obține Radu Mazare azil in Madagascar, unde și-a construit un complex de bungalouri. Fostul primar ar putea fi inclus pe lista celor mai cautați fugari, dupa ce Instanța suprema va decide sa emita un mandat de arestare in lipsa pe numele acestuia. Radu Mazare vrea sa obțina azil politic in…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca "este timpul pentru o schimbare" in Iran, dupa violentele soldate cu victime din ultimele zile, cele importante miscari de protest impotriva puterii de la marile manifestatii din 2009, relateaza AFP. "Iranul a esuat la toate nivelurile,…

- Guvernul israelian, condus de catre premierul Benjamin Netanyahu, a notificat, vineri, Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO) in privinta retragerii din aceasta structura, pe fondul conflictului privind statutul orasului Ierusalim, relateaza agentia Tass.

- Situația stadioanelor din Arad. ”Batrana Doamna”, condamnata la pribegie: arenele UTA și Motorul nu vor fi gata nici in 2018! De un an și jumatate, de la barajul de promovare/ retrogradare pentru Liga 1 dintre UTA și FC Voluntari, cand aradenii scoteau apa de pe propriul teren (Motorul) cu mopul, ușa…

- Evacuari medicale din enclava Ghouta de Est, din apropiere de Damasc, controlata de rebelii sirieni, au inceput, a anuntat miercuri, fara sa dea detalii, pe contul sau de Twitter, Comitetul International al Crucii Rosii in Siria, transmite Reuters. Tonight the @SYRedCrescent with @ICRC…

- Presedintele Guatemalei, Jimmy Morales, a urmat decizia omologului sau american Donald Trump care a anuntat transferul la Ierusalim a ambasadei tarii sale in Israel, o decizie salutata luni de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, potrivit caruia si alte tari ar putea urma. Premierul…

- Decizia lui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a statului ISrael a provocat o mulțime de controverse. Acum, un alt stat anunța ca urmeaza exemplul Statelor unite și ca va reloca la Ierusalim ambasada țarii sale din Israel. Mai precis, președintele Guatemalei, Jimmy Morales, a facut…

- Israelul îsi va anunta oficial intentia de a se retrage din UNESCO (organizatia Natiunilor Unite pentru educatie, stiinta si cultura) înainte de sfârsitul acestui an, a afirmat duminica premierul israelian Benjamin Netanyahu, transmit dpa si EFE. Un purtator de cuvânt al Ministerului…

- Sebastian Kurz, noul cancelar al Austriei, a declarat, marti, ca isi doreste sa dezvolte relatiile bilaterale cu Israelul, in pofida faptului ca Guvernul israelian precizase ca va reduce contactele cu mininstrii de extrema-dreapta ai Executivului de la Viena, relateaza Le Figaro si Haaretz. Sebastian…