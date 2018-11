Stiri pe aceeasi tema

- Un apel al ministrului german al sanatatii Jens Spahn ca Berlinul sa amane semnarea 'Pactului global pentru o migratie sigura, ordonata si reglementata' a provocat luni controverse in interiorul Uniunii Crestin-Democrate (CDU), partidul cancelarului Angela Merkel, transmite dpa. ''Toate chestiunile…

- Presedintii si reprezentantii celor 12 state participante la Initiativa celor Trei Mari (I3M) și-au incheiat, marți, cele doua zile de intalniri și dezbateri și au hotarat care sunt obiectivele privind dezvoltarea economiei, intarirea coeziunii UE si imbogatirea legaturilor trasatlantice. (Descarcați…

- La Bucuresti incepe luni Summitul celor Trei Mari - Marea Baltica, Marea Neagra si Marea Adriatica - un proiect care reuneste 12 tari (Austria, Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, Romania, Slovacia si Slovenia).

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, va participa pentru prima data la Summitul Inițiativei celor Trei Mari(link is external) , luni și marți, 17 - 18 septembrie, la București. Summitul are ca scop realizarea unor progrese concrete pentru creșterea interconectivitații, in regiune,…

