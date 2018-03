Netanyahu, o noua lovitura: Fostul sau purtator de cuvant accepta sa depuna marturie impotriva sa

Stiri pe aceeasi tema

- Politia israeliana l-a chestionat vineri, la domiciliu, pe premierul Benjamin Netanyahu pentru prima data într-un caz de coruptie în care este implicata cea mai mare companie de telecomunicatii din tara, Bezeq, a relatat Radio Israel, preluat de Reuters.

- Președintele Parlamentului, Andrian Candu, se pare ca se informeaza din portaluri de știri care au multe semne de intrebare. Cu puțin timp in urma, Candu a postat pe pagina sa de Facebook o postare prin care o critica pe lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu și o acuza de minciuna și…

- Opozitia siriana spune ca armistitiul de cinci ore decretat de Rusia in regiunea Goutha de Est, enclava controlata de rebeli in apropiere de Damasc, este ''o lovitura'' impotriva rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU. "Acest asa-numit armistitiu umanitar este o lovitura impotriva…

- Slovacia nu va ratifica Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice (Conventia de la Istanbul), a declarat premierul Robert Fico, conformandu-se pozitiei partenerului de coalitie Partidul National Slovac (SNS) si a unor grupuri…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a afirmat ca propunerea facuta marti de presedintele Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), Mahmoud Abbas, de "a crea un mecanism multilateral" pentru relansarea procesului de pace nu aduce "nimic nou", transmite AFP. In fata Consiliului de Securitate…

- Fostul consilier de campanie al lui Donald Trump Rick Gates a acceptat sa depuna marturie impotriva fostului director de campanie al miliardarului republican Paul Manafort si urmeaza sa pledeze vinovat de acuzatii de frauda, potrivit Los Angeles Times (LAT), scrie CNN, conform news.ro.O revizuire…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat duminica Iranul in legatura cu orice agresiune, aratand un fragment prezentat ca o bucata dintr-o drona care ar fi provenit din Siria, doborata...

- Intalnire de gradul zero joi intre premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, adus in regim de urgenta din Japonia de scandalul in care este implicat DNA Prahova, ca urmare a aparitiei in presa a unor intregistrari furnizate de fiul fostului sef la CJ Prahova, Vlad Cosma, condamnat…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri ca este hotarat sa ramana in post, in pofida amenintarii unei inculpari de coruptie care-i pune in discutie viitorul dupa aproape 12 ani de putere, scrie AFP. Netanyahu a respins indemnuri la demisie din partea opozitiei, dupa publicarea,…

- Decizia de incepere a urmaririi penale ii revine procurorului general.Ministrul justitiei, Ayelet Shaked, a afirmat ca dupa parerea ei un prim-ministru nu trebuie sa demisioneze chiar daca este inculpat oficial, informeaza Agerpres.

- Poliția israeliana vrea ca premierul Benjamin Netanyahu sa fie acuzat de corupție. Poliția Israeliana susține ca primul ministru Benjamin Netanyahu ar trebui sa fie acuzat de dare de mita, anunța presa locala. Poliția l-a interogat pe Benjamin Netanyahu ca parte a unei anchete de corpuție, luna trecuta,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni ca discuta "de ceva timp" cu Administratia americana despre proiectul de anexare de colonii in Cisiordania ocupata, potrivit unuia dintre purtatorii sai de cuvant, informeaza AFP."Cu privire la anexare, pot sa va spun ca deja de ceva timp…

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat ca tara sa se va apara „impotriva oricarui atac” dupa ce Israelul a lansat cele mai severe atacuri din ultimele decenii impotriva unor baze militare din Siria, scrie BBC. „Este atat dreptul cat si datoria noastra si vom continua sa facem ceea…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sambata seara ca Israelul ca va face orice este necesar pentru a-si proteja suveranitatea si securitatea, dupa ce un atac anti-aerian a doborat un avion de lupta israelian ce se intorcea de la un raid de bombardamente asupra pozitiilor detinute de Iran…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a fost intrebat de jurnalisti, joi, in briefingul de la finalul sedintei Executivului, despre situatia lui Darius Valcov, el raspunzand ca nu stie si nu este mandatat sa spuna nimic.Intrebat daca are vreun mesaj al premierului Viorica Dancila…

- Fortele de aparare saudite ''au interceptat'' luni o racheta balistica trasa de catre rebeli houthi dinspre Yemen in directia orasului Khamis Mushait, situat in sud-vestul regatului, a afirmat un purtator de cuvant al coalitiei de state arabe condusa de Arabia Saudita, transmite AFP. Colonelul saudit…

- Duterte a facut aceasta gluma cu referire la modul in care organizatia terorista Stat Islamic (SI) isi recruteaza membrii, promitandu-le drept rasplata 42 de virgine atunci cand vor ajunge in rai.

- Maria Constantin, proces pentru calomnie și defaimare impotriva fostului soț. Din cauza acuzațiilor aduse de Marcel Toader in ultima perioada, mama artistei a avut grave probleme de sanatate, motiv pentru care, vedeta nu are de gand sa stea cu mainile in san. Cantareața de muzica populara cheama in…

- Premierul canadian, Justin Trudeau, si omologul sau israelian, Benjamin Netanyahu, au discutat miercuri la Davos despre "pozitia Iranului in regiune", a facut cunoscut cabinetul sefului guvernului de la Ottawa, relateaza AFP. Intalnirea bilaterala in paralel cu Forumul economic mondial…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca liberalii vor vota în Parlament împotriva Guvernului Dancila si ca vor încerca sa discute cu toti parlamentarii pentru a încerca împiedicarea validarii noului Executiv. „PNL va vota împotriva Guvernului.…

- PNL va vota impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila, a anuntat prim-vicepresedintele liberal Raluca Turcan. „Premierul desemnat este oglinda perfecta a ofertei PSD-ALDE pentru Romania. PSD si ALDE au propus patru premieri &ic...

- Mihai Tudose declarat ca este de acord cu scrisoarea lui Badalau, care vorbeste si despre decizii controversate luate de PSD in ultimul an. Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a lansat, luni seara, o scrisoare deschisa in care cere „punerea in functiune a mecanismelor statuare…

- Presedintele Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), Mahmoud Abbas, va cere ministrilor de externe ai statelor Uniunii Europene ca tarile lor sa recunoasca statul Palestina in interiorul frontierelor din anul 1967 si Ierusalimul de Est drept capitala a acestui stat, a declarat duminica pentru agentia…

- Președintele României Klaus Iohannis, a avut vineri, o convorbire telefonica cu Prim-ministrul Statului Israel, domnul Benjamin Netanyahu, la inițiativa acestuia din urma, anunța Administrația Prezidențiala.

- Klaus Iohannis a avut, vineri, o convorbire telefonica cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, la initiativa acestuia din urma, despre evolutiile legate de adoptarea, la 21 decembrie 2017, la nivelul Adunarii Generale a ONU, a proiectului de rezolutie pe tema statutului Ierusalimului.

- 'As dori sa transmit mai intai catre colegii judecatori si procurori un mesaj de unitate care vine din partea sistemului. Daca ati urmarit discutiile care au avut loc in timpul sedintei Plenului de astazi ati remarcat ca de mai multe ori s-a rostit acest cuvant si avem de gand, si eu si domnul vicepresedinte…

- Parlamentul israelian a ratificat, joi, o lege care interzice politiei sa ofere informati cu privire la o ancheta, deputatii din opozitie fiind de parere ca legea reprezinta o incercare de a controla examinarea probelor de coruptie impotriva premierului Benjamin Netanyahu, relateaza site-ul Reuters.…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a multumit Guatemalei, stat situat in Africa Centrala, pentru decizia de a isi muta ambasada la Ierusalim, in timp ce palestinienii declara ca acesta se afla in "partea gresita a istoriei", informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat luni decizia Guatemalei de a-si muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim si a estimat ca si alte state vor urma acest exemplu, dupa ce presedintele Donald Trump a hotarat o masura similara recunoscand Ierusalimul drept capitala statului Israel, transmite…

- Mai multe mii de oameni au manifestat sambata seara la Tel Aviv pentru a protesta fata de ceea ce ei denunta drept coruptia guvernului, transmite AFP. Este cea de-a patra sambata la rand cand are loc o astfel de demonstratie, intitulata "Marsul Rusinii". Manifestantii aveau pancarte…

- Presedintele Curtii Supreme din Polonia, Malgorzata Gersdorf, a denuntat vineri o "lovitura de forta" din partea conservatorilor aflati la putere impotriva institutiei sale si a avertizat impotriva "demontarii statului de drept" in tara sa, relateaza AFP.Malgorzata Gersdorf a publicat o scrisoare…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a declarat, miercuri, ca noua sa coalitie de guvernare se va concentra pe lupta impotriva antisemitismului, dupa ce Israelul a transmis ca nu va coopera cu niciun ministru austriac din formatiunea de extrema-dreapta FPO, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Un convoi NATO a fost tinta unui atac cu bomba, duminica, la Kandahar. O persoana a murit si alte patru au fost ranite, au anuntat oficiali locali, precizând ca nu exista victime printre fortele internationale. Qudratullah Khushbakht, purtator de cuvânt al guvernatorului din Kandahar,…

- Ninsoarea abundenta de la Bruxelles a impus anularea intalnirii de luni dintre presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si premierul israelian Benjamin Netanyahu, informeaza agentia EFE. Din cauza conditiilor meteo, 'premierul (Netanyahu) a fost nevoit sa paraseasca Bruxelles-ul mai devreme,…

- Sefa diplomatiei europene Federica Mogherini a condamnat luni ”toate atacurile impotriva evreilor, peste tot in lume, inclusiv in Europa”, primindu-l la Bruxelles pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, relateaza AFP, conform news.ro.Vizita sefului Guvernului israelian - prima sa vizita…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat in vizita la Bruxelles, a salutat luni anuntul presedintelui american Donald Trump de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a statului Israel si a declarat ca se asteapta ca tarile europene sa urmeze exemplul SUA, transmite Reuters, conform agerpres.ro.…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca reactia Europei la decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului este una ipocrita si dezvaluie "duble standarde", informeaza duminica dpa, citata de Agerpres.

- Haider al-Abadi, premierul Irakului, a declarat sambata ca razboiul impotriva retelei teroriste Stat Islamic s-a incheiat, afirmand ca fortele armate irakiene au recapatat controlul intregii zone de frontiera cu Siria, informeaza site-ul postului France 24.

- Doua dintre cele trei candidate inscrise la concursul pentru un al doilea post de purtator de cuvant la Primaria Barlad au trecut de proba eliminatorie (validarea dosarului), iar ieri au susținut testul scris. Pana la finele anului, Constantin Nițuc, actualul purtator de cuvant al Primariei Barlad…

- Rețeaua de socializare introduce constant noi algorimi, iar acum un purtator de cuvânt a anunțat ca un nou sistem de securitate al Facebook e posibil sa ceara utilizatorilor o fotografie de tip selfie. Daca utilizatorul va refuza sa trimita o astfel de poza, e posibil sa îi fie blocat…