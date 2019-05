Surpriza in Israel! Dupa o noapte lunga Parlamentul israelian s-a dizolvat miercuri, la nici doua luni de la alegeri. Cetațenii israelieni vor reveni la urne pe 17 septembrie. Desfașurarea evenimentelor este fara precedent in istoria Israelului. Premierul in funcție al Israelului, Benjamin Netanyahu nu a reușit sa formeze un nou guvern impreuna cu partidele de The post Netanyahu nu a putut forma un nou guvern. Israelul se intoarce la alegeri pe 17 septembrie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .