Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, un critic acerb al Iranului, a reactionat marti la anuntul privind demisia ministrului de externe iranian Mohammad Javad Zarif, exclamand: Bine c-am scapat!'', relateaza AFP. ''Zarif a plecat, bine c-am scapat! Atat timp cat voi fi aici, Iranul…

- Teheranul, un aliat al Damascului, detine pozitii in Siria la cererea Guvermului sirian, subliniaza Zarif in acest interviu publicat in editia de joi a ziarului german Sueddeutsche Zeitung, acuzand Israelul ca incalca spatiul aerian libanez, spatiul aerian sirian si dreptul international. ”Israelul…

- „Cu siguranta, unii cauta razboi ... Israelul", a afirmat Zarif la Conferinta de Securitate de la Munchen. Acuzand Israelul ca a incalcat dreptul international dupa ce a bombardat Siria, Zarif a criticat si puterile europene pentru ca nu trag la raspundere Israelul si SUA pentru comportamentul lor in…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat ca Israelul este pregatit sa ia masuri suplimentare pentru a preveni consolidarea poziției Iranului in Siria, la doar 36 de ore dupa ce aviația israeliana a atacat depozite militare iraniene la aeroportul din Damasc, informeaza agenția Tass, potrivit…

- Secretarul american Mike Pompeo a declarat marți ca Statele Unite vor continua sa coopereze cu Israelul in ceea ce privește Siria și sa contracareze Iranul in Orientul Mijlociu, chiar daca președintele Donald Trump intenționeaza sa retraga trupele americane din Siria, relateaza Mediafax care citeaza…

- Initial, presedintele Statelor Unite voia ca soldatii americani sa fie imediat adusi acasa, dar acum se pare ca si-a reevaluat pozitia. Potrivit senatorului, Donald Trump are in vedere mai multe obiective, inainte ca militarii americani sa paraseasca definitiv Siria. Lindsey Graham, senator republican:…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo se va intalni cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, in Brazilia, dupa ce Statele Unite au anunțat ca trupele americane vor fi retrase din Siria, a informat joi Departamentul american de Stat, relateaza site-ul postului France 24, relateaza Mediafax.Pompeo…

- Potrivit comunicatului, intalnirea a fost aranjata saptamana trecuta si 'evolutiile din regiune' vor fi discutate, desi nu ofera detalii. Pompeo este un critic deschis al programului nuclear iranian si a condamnat sambata ultimul test cu racheta al republicii islamice. Netanyahu…