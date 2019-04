Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump și omologul sau egiptean Abdel Fattah al-Sisi vor avea o întâlnire oficiala în data de 9 aprilie la Washington pentru a discuta despre consolidarea parteneriatului strategic dintre cele doua țari, au transmis oficialii de la Casa Alba, citați de Reuters,…

- „Pozitia Uniunii Europene in privinta statutului Platoului Golan nu s-a schimbat", a declarat Federica Mogherini conform unui comunicat al Serviciului European de Actiune Externa. „In conformitate cu rezolutiile Consiliului de Securitate ONU 242 si 497, Uniunea Europeana nu recunoaste suveranitatea…

- Ministrul de externe al Siriei, Walid al-Moualem, a declarat luni ca "indiferent cati ani au trecut, faptul ca Golanul este un teritoriu sirian ocupat nu se va schimba" si a avertizat ca recunoasterea de catre Washington a suveranitatii israeliene asupra Inaltimilor Golan va izola Statele Unite,…

- Presedintele american Donald Trump a semnat, luni, la Casa Alba, in prezenta premierului israelian Benjamin Netanyahu, decretul prin care recunoaste oficial suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan, relateaza AFP si Reuters. In plina campanie electorala in tara sa, Netanyahu a…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat duminica ca tara sa va aduce problema Inaltimilor Golan in atentia Organizatiei Natiunilor Unite, relateaza Reuters. Intr-un interviu acordat agentiei TGRT Haber, Erdogan a afirmat ca declaratia presedintelui Donald Trump privind Inaltimile Golan este…

- "Pozitia UE nu s-a schimbat. Uniunea Europeana, in conformitate cu legislatia internationala, nu recunoaste suveranitatea Israelului asupra teritoriilor ocupate de Israel incepand din iunie 1967, inclusiv inaltimile Golan, si nu le considera parte a teritoriului israelian", a declarat agentiei Reuters…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca 'este timpul' ca SUA sa recunoasca suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan, teritoriu ocupat si anexat de acesta de la Siria in urma Razboiului de Sase Zile din 1967, transmit Reuters, AFP si dpa. 'Dupa 52 de ani,…

