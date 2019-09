Netanyahu: Israelul trebuie să aibă libertatea de a acţiona împotriva Iranului Cei doi lideri s-au intalnit de cateva zeci de ori in ultimii ani, iar pe plan militar Rusia si Israelul au colaborat pentru a evita ciocniri accidentale in Siria, unde Israelul sustine ca realizeaza atacuri asupra tintelor iraniene pentru a opri Teheranul sa isi stabileasca o prezenta militara. 'Coordonarea noastra in domeniul securitatii este intotdeauna importanta, dar este cu atat mai importanta acum, dupa ce luna trecuta s-a inregistrat o crestere serioasa a incercarilor Iranului de a lovi Israelul din Siria si de a plasa rachete (teleghidate) de precizie pentru a le folosi impotriva… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Israelul are nevoie de libertate deplina de actiune contra Iranului, a spus premierul Benjamin Netanyahu joi in cadrul intalnirii sale de la Soci cu presedintele rus Vladimir Putin pentru a discuta eforturile de coordonare militara comune in Siria, relateaza Reuters.

- Israelul trebuie sa aiba libertatea de a acționa împotriva Iranului, a declarat joi premierul israelian Benjamin Netanyahu, în cadrul unei vizite oficiale în Rusia, unde a avut o întrevedere cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre securitate și Siria, relateaza…

- Israelului ar trebui sa i se permita sa actioneze liber impotriva Iranului, a sustinut premierul Benjamin Netanyahu, joi, la Soci, unde s-a intalnit cu presedintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre coordonarea in domeniul securitatii in Siria, informeaza Reuters. Cei doi lideri…

- Intr-un comunicat transmis miercuri, biroul lui Netanyahu a mai precizat ca acesta se va intalni de asemenea la Londra cu secretarul american al apararii Mark Esper. Vizita sa se va incheia vineri. Aceasta vizita-fulger, cu mai putin de doua saptamani pana la alegerile care se anunta extrem de disputate,…

- Premierul în exercitiu al Israelului, Benjamin Netanyahu, a parut sa confirme, joi seara, ca armata israeliana a lansat un atac cu racheta în sudul Siriei, informeaza site-ul Ynetnews.com si cotidianul Times of Israel. "Ne aparam permanent", a declarat Benjamin Netanyahu,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat marti Iranul ca se afla in raza loviturilor aeriene israeliene, ca raspuns la ceea ce el a descris a fi amenintari ale Iranului de a distruge Israelul, informeaza Reuters. "Iranul a amenintat recent cu distrugerea Israelului", a spus Netanyahu,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat marți Teheranul ca avioanele sale de lupta F-35 "pot ajunge oriunde în Orientul Mijlociu, inclusiv în Iran", potrivit unui comunicat de presa al biroului sau, citat de AFP.În vizita la baza armatei aeriene din Nevatim…

- Cel putin 544 de civili au fost ucisi si peste 2.000 raniti de la inceperea unui asalt condus de rusi asupra ultimului bastion rebel din nord-vestul Siriei, in urma cu doua luni, relateaza sambata Reuters, citand grupuri de aparare a drepturilor omului si salvatori. Avioanele ruse s-au…