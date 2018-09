Netanyahu: Iranul are un complex nuclear secret n Teheran

Stiri pe aceeasi tema

- Iranul ascunde materiale pentru fabricarea de arme nucleare intr-un depozit de armament din Teheran, a acuzat joi, in discursul rostit la reuniunea Adunarii Generale ONU, premierul Israelului, Benjamin Netanyahu. "Astazi, dezvalui pentru prima data ca Iranul are o alta baza secreta, in Teheran,…

- Iranul ascunde materiale pentru fabricarea de arme nucleare intr-un depozit de armament din Teheran, a acuzat joi, in discursul rostit la reuniunea Adunarii Generale ONU, premierul Israelului, Benjamin Netanyahu.

- Iranul isi va creste 'zi dupa zi capacitatile defensive', a declarat sambata presedintele iranian Hassan Rouhani, cu ocazia unei defilari militare la Teheran, transmite AFP preluata de Agerpres. 'Nu ne vom reduce niciodata capacitatile defensive (...) le vom spori zi dupa zi', a afirmat Rouhani,…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat miercuri oficialii tarilor europene ca sunt indulgenti in ceea ce priveste agresiunile de care da dovada Administratia de la Teheran, relateaza Reuters.

- Israelul va desfasura armata daca Iranul va incerca sa blocheze stramtoarea Bab al-Mandeb care leaga Marea Rosie de Golful Aden, a declarat miercuri prim-ministrul Benjamin Netanyahu, citat de Reuters, potrivit Agerpres. Saptamana trecuta, Arabia Saudita a anuntat ca suspenda transporturile…

- Ambasadorul Rusiei in Israel, Anatoli Viktorov, a calificat luni drept 'nerealista' cererea exprimata in mod repetat de catre premierul israelian Benjamin Netanyahu privind retragerea Iranului si a aliatilor acestuia din Siria, informeaza France Presse. Rusia este aliata a regimului sirian al…

- SUA si Rusia vor lucra impreuna pentru a garanta securitatea Israelului, a declarat luni presedintele american Donald Trump, dupa intalnirea avuta la Helsinki cu omologul sau rus, Vladimir Putin, potrivit Reuters. ''Am discutat amandoi cu Bibi (premierul israelian Benjamin Netanyahu) si ei ar…

- Coreea de Nord a cerut Israelului 1 miliard de dolari in schimbul incetarii cooperarii nucleare cu Iranul. Oferta a fost facuta acum 19 ani, pe teritoriul Suediei, potrivit Wall Street Journal (WSJ), citeaza adevarul.ro.