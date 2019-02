Netanyahu, întâlnire decisivă cu Putin. Ce se discută "La 21 februarie voi merge din nou in Rusia, in urma discutiilor cu presedintele Putin la Paris cu cateva luni in urma si discutiilor ce au continuat", a declarat Netanyahu. "Este foarte important sa continuam sa impiedicam Iranul sa se stabileasca in Siria", a adaugat el. El a notat ca Israelul este "hotarat sa impiedice Iranul sa creeze un alt front impotriva noastra chiar aici de cealalta parte a Inaltimilor Golan". "Acesta este subiectul principal pe care il voi discuta cu presedintele Putin", a explicat Netanyhu. Nu a existat niciun comentariu imediat de la Moscova. De cand Statele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

