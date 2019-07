Europa risca sa se trezeasca "prea tarziu" daca incearca sa salveze acordul asupra programului nuclear al Iranului, a afirmat luni seara premierul israelian, Benjamin Netanyahu, noteaza AFP. "Aparent, sunt oameni in Europa care nu se vor trezi pana cand nu vor cadea rachete nucleare iraniene pe teritoriul european, iar atunci va fi prea tarziu", a declarat Benjamin Netanyahu intr-o inregistrare video publicata pe Twitter. Afirmatiile premierului israelian au fost facute in contextul in care ministrii de externe din tarile membre ale Uniunii Europene (UE) s-au reunit luni la Bruxelles, decisi sa…