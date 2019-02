Netanyahu, inculpat: O 'vânătoare de vrăjitoare' Benjamin Netanyahu crede ca este un plan al adversarilor sai de a inlatura de la putere guvernul sau de dreapta, el denuntand joi perspectiva de a fi inculpat pentru coruptie, calificand-o drept o 'vanatoare de vrajitoare', informeaza AFP si dpa. Netanyahu a declarat ca este tinta unei campanii de calomnie fara precedent si a dat asigurari ca in final nu va ramane nimic din toate aceste acuzatii impotriva lui. 'Stanga stie perfect ca nu poate sa ne invinga la urne si atunci, de trei ani, ea duce o vanatoare de vrajitoare fara precedent pentru a da jos guvernul de dreapta pe care il conduc… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

