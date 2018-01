Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat miercuri ca SUA isi vor muta intr-un an ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim, relateaza dpa, citata de Agerpres. Calendarul inaintat de premierul israelian diferita drastic de cel lansat de oficiali ai Casei Albe, care au spus ca o astfel de miscare ar…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat, in cadrul unei intalniri la Ierusalim cu ambasadorii NATO, ca serviciile secrete israeliene au contribuit la dejucarea „a zeci de atacuri teroriste majore in Europa“, unele implicand aviatia civila, relateaza „Times of Israel“.

- Serviciile secrete israeliene au contribuit la prevenirea a zeci de atacuri teroriste majore in Europa, a declarat marti premierul Benjamin Netanyahu, la o intalnire la Ierusalim cu ambasadorii statelor membre ale NATO, potrivit DPA. "Unele dintre ele ar fi putut fi atacuri in masa, de…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut o convorbire telefonica cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu. Discutia a fost initiata de seful executivului din Israel si a vizat problema mutarii ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Presedintele Klaus Iohannis a avut o discutie telefonica, vineri, cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, printre temele abordate fiind statutul Ierusalimului, situatia Iranului, dar si despre „o eventuala decizie a mutarii Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim“.

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, vineri, o convorbire telefonica cu prim-ministrul Statului Israel, Benjamin Netanyahu, una dintre temele abordate fiind problematica statutului Ierusalimului si evolutiile de dupa adoptarea proiectului de rezolutie la nivelul Adunarii Generale a ONU pe aceasta…

- Ministrul palestinian de externe, Riad Malki, a anuntat joi ca Autoritatea Nationala Palestiniana (ANP) va cere la apropiatul summit al Ligii Arabe boicotarea tarilor care isi muta ambasadele de la Tel Aviv la Ierusalim, relateaza agentia Xinhua. Malki a precizat ca palestinienii vor face…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat miercuri miscarea islamista palestiniana Hamas impotriva oricarei escaladari, amenintand ca va recurge la toate mijloacele pentru a-si apara tara, relateaza AFP.Premierul a lansat acest avertisment in urma unei cresteri bruste a tensiunii…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat ca Ministerul de Externe trebuie sa ia in serios posibilitatea mutarii Ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, mentionand ca are toata capacitatea institutionala sa faca o analiza...

- Presedintele Camerei, liderul PSD Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca le-a comunicat premierului, presedintelui Senatului si ministrului de Externe pozitia sa privind mutarea ambasadei romane din Israel la Ierusalim, el apreciind ca MAE trebuie sa „ia in serios lucrul asta”. Dragnea…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a vorbit intr-un interviu la Antena 3 despre mutarea Ambasadei din Israel la Ierusalim. „Mie nu mi se pare foarte complicate lucrurile. Sigur, le putem complica foarte mult. Israelul este un stat suveran și are aceleași drepturi pe carele avem și noi. In Israel…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a multumit Guatemalei, stat situat in Africa Centrala, pentru decizia de a isi muta ambasada la Ierusalim, in timp ce palestinienii declara ca acesta se afla in "partea gresita a istoriei", informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat luni decizia Guatemalei de a-si muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim si a estimat ca si alte state vor urma acest exemplu, dupa ce presedintele Donald Trump a hotarat o masura similara recunoscand Ierusalimul drept capitala statului Israel, transmite…

- Cea mai controversata mutare a Romaniei pare sa prinda contur. Presa straina anunta ca tara noastra va fi printre primele state care isi vor muta ambasadele din Israel chiar la Ierusalim. Romania ar putea deveni prima tara care se va alatura presedintelui Donald Trump in procesul de mutare a ambasadelor…

- Decizia lui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a statului ISrael a provocat o mulțime de controverse. Acum, un alt stat anunța ca urmeaza exemplul Statelor unite și ca va reloca la Ierusalim ambasada țarii sale din Israel. Mai precis, președintele Guatemalei, Jimmy Morales, a facut…

- Jimmy Morales, presedintele din Guatemala, a anuntat ca tara iși va muta ambasada din Tel Aviv la Ierusalim, dupa ce Donald Trump a recunosc oficial ca acesta din urma este capitala Israelului. Asta in ciuda votului de la ONU, unde 128 de țari s-au declarat impotriva deciziei lui Trump.

- "Am dat instructiuni ministrului de externe Sandra Jovel pentru a incepe demersul" de punere in aplicare a acestei decizii, a scris presedintele Jimmy Morales pe contul sau de Twitter, potrivit Agerpres. Presedintele Guatemalei a precizat pe reteaua sociala ca a luat aceasta decizie dupa o…

- Jimmy Morales, presedintele Guatemalei, a anuntat ca tara sa urmeaza sa-si mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, devenind astfel primul stat care urmeaza exemplul SUA, in pofida criticilor internationale ce au vizat decizia Administratiei Trump, informeaza ...

- Presedintele Guatemalei, Jimmy Morales, a dispus mutarea ambasadei în Israel la Ierusalim, el precizând ca decizia a fost luata dupa ce a discutat cu premierul Benjamin Netanyahu. Saptamâna trecuta, Guatemala a fost unul dintre cele doar noua state care au votat împotriva…

- Mii de persoane au participat la Tel Aviv, la un protest anticoruptie, cerind demisia premierului Benjamin Netanyahu, care este anchetat pentru presupuse fapte de abuz de putere, informeaza site-ul postului France 24. In urma cu citeva zile, Netanyahu a acuzat politia ca ar fi demarat o ancheta impotriva…

- Mai multe mii de oameni au manifestat sambata seara la Tel Aviv pentru a protesta fata de ceea ce ei denunta drept coruptia guvernului, transmite AFP. Este cea de-a patra sambata la rand cand are loc o astfel de demonstratie, intitulata "Marsul Rusinii". Manifestantii aveau pancarte…

- "Eu va spun care este pucntul meu de vedere. Eu cred ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada Romaniei din Israel in Ierusalim. Ar trebui sa ne gandim foarte serios. Sunt si chestiuni practice. Toate institutiile centrale ale Israelului sunt in Ierusalim si ambasadorii si personalul…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, a spus, vineri, ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa-si mute ambasada sa din Israel la Ierusalim. „Eu va spun care este punctul meu de vedere. Eu cred ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada Romaniei din Israel…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca Romania ar trebui sa-si mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, asa cum au facut si Statele Unite ale Americii, sustinand ca toate institutiile centrale ale Israelului sunt in Ierusalim si ambasadorii si personalul ambasadei fac naveta…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a calificat Organizatia Natiunile Unite drept o 'casa a minciunilor', înaintea votului de joi asupra unui proiect de rezolutie care cere SUA sa-si retraga decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP si Reuters. 'Statul…

- Ungaria nu intentioneaza sa-si mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, a declarat luni premierul Viktor Orban, adaugand ca politica tarii sale privind Orientul Mijlociu nu se va schimba in urma deciziei presedintelui Donald Trump ca SUA sa recunoasca Ierusalimul capitala a statului…

- Statele Unite ale Americii nu vor reloca probabil ambasada din Tel Aviv la Ierusalim cel putin in urmatorii doi ani, a declarat vineri, la Paris, secretarul de stat american Rex Tillerson, relateaza AFP. 'Nu este ceva care se va intampla anul acesta si nici probabil anul viitor, insa presedintele…

- Președintele ceh, Milos Zeman, a salutat vineri decizia omologului sau american Donald Trump privind transferul ambasadei SUA in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim și a susținut ca Cehia ar fi trebuit sa faca la randul ei acest pas de mult timp, transmite agenția EFE. Zeman a mai spus ca,…

- Seful diplomatiei romane, Teodor Melescanu, a declarat ca, in opinia sa, decizia SUA de a muta ambasada lor de la Tel Aviv la Ierusalim „este un element incurajator“. Pe de alta parte specialistii nu au o pozitie similara cu a lui Melescanu, fiind mai degraba de acord cu pozitiile exprimate de statele…

- Statele Unite ale Americii nu vor reloca probabil ambasada din Tel Aviv la Ierusalim cel puțin in urmatorii doi ani, a declarat vineri, la Paris, secretarul de stat american Rex Tillerson, relateaza AFP. 'Nu este ceva care se va întâmpla anul acesta și nici probabil anul…

- Dupa Statele Unite ale Americii, si Cehia ar putea sa-si mute ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. Liderul de la Praga, Milos Zeman, a recomandat si altor state europene sa procedeze la fel. Intre timp, palestinienii boicoteaza Washingtonul.

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite ar urma sa se reunesca de urgenta maine, la cererea a 8 state, dupa anuntul presedintelui american, Donald Trump privind orasul Ierusalim. Ieri, liderul de la Casa Alba, a afirmat ca Statele Unite recunosc Ierusalim-ul drept capitala a statului Israel si a…

- Departamentul de Stat al SUA va incepe „imediat” pregatirile pentru a muta ambasada Statelor Unite de la Tel Aviv la Ierusalim, a declarat șeful diplomației americane, Rex Tillerson, potrivit Agerpres.

- Departamentul de Stat al SUA va începe "imediat" pregatirile pentru a muta ambasada Statelor Unite de la Tel Aviv la Ierusalim, întarind securitatea pentru a-i proteja pe americanii din Orientul Mijlociu, a anunțat miercuri secretarul de stat

- Președintele american Donald Trump l-a informat marți pe liderul palestinian Mahmoud Abbas ca intenționeaza sa mute de la Tel Aviv la Ierusalim sediul ambasadei SUA in Israel, a declarat Nabil Abu Rudeinah, purtatorul de cuvant al lui Abbas, potrivit Reuters. ''Președintele Mahmoud…

- Decizia foarte așteptata a președintelui Donald Trump de a reloca ambasada americana in Israel la Ierusalim a fost amanata și nu va fi dezvaluita luni, a anunțat Casa Alba, transmite AFP. "Președintele a fost clar în legatura cu aceasta afacere de la început: nu este…

- Președintele american, Donald Trump, intenționeaza sa anunțe in zilele urmatoare ca Statele Unite ale Americii recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, și ca se gandește serios la modalitatea de indeplinire a promisiunii facute in timpul campaniei electorale, de a muta Ambasada SUA de la Tel…

- Liderul Casei Albe, Donald Trump, „are serios in vedere“ sa mute ambasada Statelor Unite in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Declaratia a fost facuta marti de vicepresedintele american, Mike Pence, dupa ce presedintele SUA afirmase in octombrie ca amana aceasta promisiune electorala, transmite agentia…

- Donald Trump "are serios in vedere" sa transfere ambasada SUA in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, a declarat marți vicepreședintele american, Mike Pence, in timp ce președintele Statelor Unite a afirmat in octombrie ca amana aceasta promisiune electorala, transmite AFP. Vicepreședintele,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a criticat-o joi pe Tzipi Hotovely, ministrul sau adjunct de externe, care a spus ca evreii americani nu-și trimit copiii in armata și traiesc "vieți confortabile", relateaza dpa. Afirmația facuta de Tzipi Hotovely vine în contextul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat ca a ajuns la un 'acord internațional' nespecificat care ii va permite Israelului sa deporteze circa 40.000 de solicitanți de azil africani, fara consimțamantul lor, relateaza dpa. ''Grație unui acord internațional, aceasta masura…

- Intre Chișinau și Tel Aviv vor aparea curse low cost. La aceasta ințelegere au ajuns premierul Pavel Filip cu omologul sau israelian, Benjamin Netanyahu, care au avut o intrevedere azi-dimineața la Ierusalim.