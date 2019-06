Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a cerut 'sanctiuni imediate' din partea comunitatii internationale impotriva Iranului daca acesta va depasi, asa cum a anuntat luni, limitele stocurilor de uraniu imbogatit autorizate prin acordul din 2015, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a cerut 'sanctiuni imediate' din partea comunitatii internationale impotriva Iranului daca acesta va depasi, asa cum a anuntat luni, limitele stocurilor de uraniu imbogatit autorizate prin acordul din 2015, transmite AFP. 'Comunitatea…

- Iranul a denuntat luni 'razboiul economic' dus de SUA impotriva sa si a afirmat ca cei care l-au lansat sa nu se astepte ca pot 'ramane in siguranta', informeaza France Presse. 'Sa nu se spere ca un razboi economic impotriva poporului iranian continua, iar cei care sustin acest razboi…

- Ucraina a introdus noi sancțiuni economice împotriva Rusiei, care prevad interzicerea furnizarii anumitor produse și introducerea unor taxe speciale, a anunțat executivul de la Kiev dupa o reuniune a Cabinetului, potrivit TASS. „Sunt masuri în oglinda – un embargou…

- Candidatul centrist in alegerile legislative din Israel, Benny Gantz, a afirmat luni, la Washington, ca daca va ajunge prim-ministru nu va ezita sa utilizeze forta contra Iranului "in cazul in care va fi necesar", informeaza AFP. Adresandu-se puternicului lobby pro-israelian AIPAC, fostul…

- SUA au instituit vineri sanctiuni impotriva unor cercetatori iranieni in domeniul nuclear, precizand ca aceste masuri au valoare de avertisment pentru tinerii oameni de stiinta de la Teheran daca vor fi tentati sa se implice in activitati legate de programul nuclear al Iranului, informeaza AFP. 'Vom…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, au subliniat miercuri, la Ierusalim, unitatea tarilor lor aliate in contracararea 'actelor de agresiune' al Iranului 'in Orientul Mijlociu si in lume', relateaza AFP. Potrivit lui Netanyahu, presiunea exercitata…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, au subliniat miercuri, la Ierusalim, unitatea tarilor lor aliate in contracararea 'actelor de agresiune' al Iranului 'in Orientul Mijlociu si in lume', relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: EXCLUSIV…