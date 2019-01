Stiri pe aceeasi tema

- Politia israeliana a anuntat ca a recomandat duminica inculparea premierului Benjamin Netanyahu si a sotiei sale Sara pentru frauda si coruptie, aceasta fiind a treia recomandare de acest gen impotriva...

- Polițiștii care au anchetat dosarul de corupție in care Benjamin Netanyahu și soția sa sunt suspectați de fapte de corupție au recomandat punerea sub acuzare a celor doi, scrie BBC News. Decizia privind punerea sub acuzare a prim-ministrului israelian și a soției sale ii va reveni procurorului general…

- Politia israeliana a recomandat duminica inculparea premierului Benjamin Netanyahu si a sotiei sale pentru acte de coruptie, o situatie care va afecta din nou stabilitatea Guvernului israelian, relateaza publicatiile Haaretz si Times of Israel, scrie Mediafax.In afara de Benjamin Netanyahu…

- Poliția israeliana a anunțat, duminica dimineața, ca a recomandat inculparea premierului Benjamin Netanyahu și a soției sale, Sara, precum și a mogulul media Shaul Elovitch și a soției acestuia, pentru mita și alte acte de corupție. Aceasta este a treia cerere in acest sens care il vizeaza pe premierul…

- Un bancher francez judecat la Atena pentru coruptie si spalare de bani a disparut marti, a informat mass-media locala citand Ministerul Justitiei elen, transmite miercuri dpa. Politia este in cautarea barbatului dupa ce acesta si-a scos dispozitivul electronic de monitorizare in urma unei sedinte…

- Politia israeliana a transmis joi, la capatul unei lungi anchete, ca detine probe privind implicarea lui David Shimron, avocatul premierului israelian Benjamin Netanyahu, intr-un caz de coruptie si de spalare de bani, relateaza AFP preluata de Agerppres Dosarul vizeaza suspiciuni privind presupuse…