Netanyahu acuza Iranul ca vrea sa distruga Israelul

- Israel acuza Polonia de negaționism pe tema Holocaustului. Totul a pornit de la o lege adoptata la Varșovia și care prevede, intre altele, pedepse cu inchisoarea pentru cei care evoca existenta unor „lagare poloneze ale mortii". Masura a provocat nemulțumire și in Ucraina, comenteaza AFP, citata de Agerpres.…

- Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a declarat, luni, ca regimul de la Teheran urmareste sa distruga Israelul, adaugand ca va reactiona pentru a garanta statalitatea tarii sale, informeaza site-ul postului France 24.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat în vizita la Moscova, a acuzat luni Iranul ca doreste sa 'distruga' statul evreu, relateaza AFP. Iranul 'intentioneaza sa ne distruga', a declarat premierul israelian, într-un discurs rostit alaturi de presedintele rus Vladimir…

- Speculantului George Soros nu-i place moneda Bitcoin deoarece este prea speculativa. „E un balon de sapun bazat pe neințelegere și nu o moneda", decreteaza finanțatorul maghiar intr-unul dintre cele mai dure atacuri ale sale din timpul ''petrecerii sale de joi'' de la Forumul Economic Mondial de la…

- Ministerul Afacerilor Externe al Israelului a convocat duminica un inalt diplomat polonez, pentru a-i cere "o clarificare cu privire la votul asupra unei legi, denuntate de Israel, referitoare la rolul polonezilor in Holocaust", informeaza AFP. Aceasta lege prevede inchisoare pentru orice…

- 36 de detinuti in lagarele naziste au scris o scrisoare deschisa premierului Netanyahu pentru a stopa vanatoarea celor 35.000 de africani din Eritrea si Somalia care cer azil.Cu cateva zile in urma acelasi lucru l-au facut intelectuali ca Amos Oz, Grossman si Yehoshua, ca si piloti de la El Al care…

- Independentistii catalani au pus miercuri jaloanele unei noi investiri a liderului lor Carles Puigdemont, aflat in exil voluntar la Bruxelles, in cursul unei sedinte a Parlamentului care lasa sa se intrevada o noua confruntare cu guvernul central spaniol. La doua luni dupa criza politica fara precedent…

- Printr-un verdict pronuntat luni, un tribunal din Barcelona a hotarat ca partidul fostilor presedinti nationalisti ai Cataloniei, Carles Puigdemont si Artur Mas, Convergenta Democratica din Catalonia (CDC), a fost finantat ilegal. Potrivit hotararii instantei, CDC a primit cel putin 6,6 milioane de…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a descris planul de pace pentru Orientul Mijlociu al omologului sau american, Donald Trump, drept "insulta secolului", insistand ca palestinienii nu-l vor accepta. Abbas a declarat la o reuniune a liderilor palestinieni ca nu va accepta niciun plan de…

- Imigrantii nou veniti in Germania trebuie sa viziteze fostele lagare de concentrare naziste pentru a fi combatuta aparenta intensificare a antisemitismului, a transmis miercuri Consiliul Central al Evreilor din Germania, care sustine astfel o propunere a unui politician palestiniano-german, transmite…

- Ministerul Afacerilor Strategice a publicat luni lista cu cele 20 de organizatii ai caror activisti nu vor fi lasati sa intre in Israel din cauza sustinerii lor pentru diverse boicoturi impotriva Israelului, ca metoda de lupta cu ocupatia. Masura este in acord cu amendamentul draconic la Legea Accesului…

- Premierul britanic Theresa May a inceput luni sa-si remanieze guvernul, afectat de mai multe scandaluri, pentru a-i da un suflu nou inainte de urmatoarea faza a negocierilor Brexit cu Bruxelles-ul. In prima faza, multi grei din guvern au fost crutati: ministrul de Finante Philip Hammond, ministrul de…

- "Unele dintre acestea ar fi putut fi atacuri in masa, de tipul celor mai mari cu care v-ati confruntat pe teritoriul Europei sau chiar mai rau, deoarece ele implicau aviatia civila", a afirmat el, enuntand contributiilor Israelului la Alianta Nord-Atlantica.Totusi, Netanyahu nu a oferit…

- Seful diplomatiei iraniene a denuntat sambata drept "o noua gafa" decizia Administratiei presedintelui american Donald Trump de a aduce problema recentelor proteste din Iran in fata Consiliului de Securitate al ONU, informeaza AFP."Consiliul de Securitate a respins tentativa flagranta a SUA…

- Scriitorul israelian de origine romana Aharon Appelfeld, supravietuitor al Holocaustului, a decedat la varsta de 85 de ani, relateaza AFP și Haaretz. Aharon Appelfeld a scris mai multe opere despre viața evreilor din Europa, inainte și in timpul Holocaustului, insa a insistat ca „nu este un autor al…

- Iranul intra intr-un alt ciclu de demonstratii si de conflicte de strada. Exista insa o diferenta majora fata de protestele din 2009: atunci au protestat mai ales intelectualii si clasa de mijloc din orasele mari, acum protesteaza orasele mici sufocate de saracie si coruptie, scrie publicatia O Globo,…

- Ministrul Afacerilor Externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, s-a pronuntat impotriva imixtiunii Israelului si SUA in problemele interne ale Iranului, dupa ce liderii celor doua state au facut declaratii de sustinere a demonstrantilor care au provocat dezordine de strada.

- Conform afirmatiilor a doua surse europene, Coreea de Nord a fost aprovizionata de nave rusesti cu produse petroliere, prin incalcarea dispozitiilor adoptate de ONU. Sambata, Ministerul rus al Afacerilor Externe a dat asigurari ca Moscova respecta aceste sanctiuni, potrivit Rador care citeaza Le Temps.

- Cel puțin 12 oameni au murit in urma protestelor violente care au cuprins Iranul de cateva zile. Televiziunea de stat nu a dat detalii legate de cauza morții. Un oficial a acuzat prezența unor agenți straini.

- Adjunctul Ministrului de Externe din Rusia avertzeaza ca Moscova urmeaza sa ia masuri militare in fața amenințarii create de prezența sistemelor antiracheta instalate de SUA in Romania și Polonia.

- Iranul a contraatacat fata de decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului. Parlamentul acestei republici islamice a adoptat un proiect de lege care indeamna Guvernul sa recunoasca Ierusalimul drept „capitala eterna a Palestinei“.

- Putin este cauza sau rezultatul modului in care traim? Care este motivul pentru care rating-ul sau real este atat de ridicat dupa 18 ani la putere, in contextul stagnarii de un deceniu a economiei? De ce, in conditiile scaderii veniturilor reale, populatia nu ia atitudine impotriva cresterii cheltuielilor…

- Presedintele Guatemalei a anuntat, pe contul sau oficial de Facebook, ca a decis sa ia exemplul Statelor Unite si sa isi mute ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim.Donald Trump a decis sa recunoasca statutul Ierusalimuui drept capitala a Israelului pe 6 decembrie, iar saptamana trecuta 128…

- Israelul se afla in contact cu "cel putin zece tari" pentru transferul ambasadei lor la Ierusalim dupa exemplul Statelor Unite, a afirmat luni viceministrul israelian de externe Tzipi Hotovely, citata de AFP, scrie agerpres.ro. "Suntem in contact cu cel putin zece tari, dintre care unele in…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, sustine, intr-un interviu acordat Gandul si Mediafax, ca presedintele Klaus Iohannis doreste perpetuarea unui „sistem represiv” pentru a-si conserva pozitia si in viitor. „Dupa 2014 am observat ca a existat un moment – si cred ca acesta s-a consumat…

- 14 tari, printre care si Franta, au votat luni o rezolutie care condamna recunoasterea de catre americani a Ierusalimului drept capitala a Israelului. Washingtonul s-a opus cu veto si a denuntat o "insulta". Palestinienii au considerat "inacceptabil" acest veto, potrivit Rador care citeaza Le Figaro.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat miercuri ca Statele Unite nu mai pot fi un mediator in eforturile de a pune capat conflictului israelo-palestinian dupa decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite Reuters.

- Prima vizita a unui sef al executivului israelian in mai bine de 20 de ani la Bruxelles nu a schimbat pozitia europeana. Mogherini insista asupra faptului ca Ierusalimul este capitala Israelului si a Palestinei, potrivit Rador.

- Poliția germana a facut cunoscut ca la demonstrațiile de protest impotriva deciziei lui Trump, organizate la Berlin și in alte orașe din Germania, au fost arse steaguri israeliene și au fost folosite sloganuri antisemite.Cancelarul Angela Merkel a afirmat ca guvernul ei, care a criticat…

- Poliția germana a facut cunoscut ca la demonstrațiile de protest impotriva deciziei lui Trump, organizate la Berlin și in alte orașe din Germania, au fost arse steaguri israeliene și au fost folosite sloganuri antisemite. Cancelarul Angela Merkel a afirmat ca guvernul ei, care a criticat declarația…

- In Israel are loc nu doar o escaladare a conflictului dintre israelieni și palestinieni, ci și o ieșire in strada a opozanților guvernului condus de Netanyahu. Tensiunile dintre israelieni si palestinieni au explodat dupa decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca reacția Europei la decizia președintelui american Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului este una ipocrita și dezvaluie "duble standarde", informeaza duminica dpa, potrivit Agerpres.ro.

- "Chiar daca respect Europa, nu sunt dispus sa accept duble standarde din partea ei", a declarat Netanyahu sambata seara, inainte de a urca in avion pentru o vizita oficiala de doua zile la Paris si Bruxelles. Netanyahu a subliniat ca el a auzit voci in Europa care au condamnat decizia lui Trump, dar…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca reacția Europei la decizia președintelui american Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului este una ipocrita și dezvaluie "duble standarde", informeaza duminica dpa. "Chiar daca respect Europa,…

- 'Moscova este foarte ingrijorata de decizia anunțata la Washington', a afirmat Ministerul de Externe rus intr-un comunicat, adaugand ca se teme de consecințe grave pentru intreaga regiune. 'O soluționare corecta și sigura a conflictului israeliano-palestinian trebuie realizata pe o baza juridica…

- Donald Trump, presedintele SUA, intentioneaza sa adopte o ordonanta executiva prin care va recunoaste Ierusalimul ca fiind capitala Israelului, dar, din ratiuni logistice, va amana sase luni mutarea Ambasadei americane in acest oras, afirma surse citate de cotidianul The New York Times. Donald Trump…

- Iranul a denuntat decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului si a avertizat ca aceasta decizie ar putea provoca "o noua Intifada", sau revolta...

- Peter Schechter, strateg de politica externa si prezentator al podcast-ului Altamar, considera ca eventuala decizie a Statelor Unite de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului a fost luata fara analize, va ingreuna dobandirea pacii si va inversa apropierea Washingtonului de Arabia Saudita.…

- Iranul a denunțat miercuri decizia președintelui american Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala Israelului și a avertizat ca aceasta decizie ar putea provoca "o noua Intifada", sau revolta palestiniana, informeaza AFP. Ministerul Afacerilor Externe de la Teheran…

- Ministerul de Externe turc a condamnat miercuri seara decizia SUA de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a statului Israel, decizie calificata de Ankara ca 'iresponsabila', transmite Reuters.''Condamnam declaratia iresponsabila a administratiei Statelor Unite prin care Ierusalimul…

- Ministerul de Externe turc a condamnat miercuri seara decizia SUA de a recunoaște orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, decizie calificata de Ankara ca 'iresponsabila', transmite Reuters. ''Condamnam declarația iresponsabila a administrației Statelor Unite prin care…

- Anuntul facut miercuri seara de presedintele american Donald Trump prin care Ierusalimul este recunoscut drept capitala Israelului a starnit reactii negative atat in randul aliatilor occidentali cat si, asa cum era de asteptat, a lumii arabe. Singura reactie pozitiva vine din Isreal, unde premierul…

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri, inaintea mult așteptatului sau discurs in care se va pronunța asupra recunoașterii de catre SUA a Ierusalimului drept capitala a statului Israel, ca aceasta decizie ar fi trebuit luata de mult timp, relateaza agențiile AFP și Reuters. …

- Presedintele iranian, Hassan Rohani, a criticat decizia pe care urmeaza sa o ia miercuri omologul sau american Donald Trump, privind o posibila recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului, si a atentionat ca tara sa nu va tolera aceasta, informeaza AFP si dpa.Iranul 'nu va tolera…

- Luptele din cadrul taberei rebele din capitala yemenita Sanaa s-au soldat cu cel puțin 234 de morți și 400 de raniți, a indicat marți o purtatoare de cuvant a Comitetului Internațional al Crucii Roșii (CICR), relateaza AFP. ''Avem acum 400 de raniți și 234 de morți'' începând…

- Dupa ce a jucat deja pe mana Rusiei in privinta Siriei, Administratia Trump risca acum sa repete aceeasi greseala in Ucraina, unde tratativele diplomatice cu privire la o initiativa ruseasca se infierbanta. Planul Moscovei este acela de a-si legaliza invazia si controlul asupra a doua regiuni din estul…

- Liderul de la Kremlin a laudat ieri, inaintea unui summit cu Iranul si Turcia pe problema siriana, ”succesul militar” al presedintelui Bashar al-Assad, pe care l-a primit la Soci, apreciind ca razboiul dus de Damasc si armata rusa in Siria ”a ajuns la final”. ”Peste 98% din teritoriul sirian se afla…

- Iranul a anuntat marti incheierea operatiunilor de salvare in zonele afectate de puternicul seism produs duminica noaptea in urma caruia si au pierdut viata cel putin 450 de persoane iar alte cateva mii au fost ranite, informeaza Agerpres.Seismul cu magnitudinea 7,3 a afectat mai multe orase si sate…

- Președintele francez vrea ca, prin sprijinul Moscovei, ''accesul umanitar sa fie garantat și efectiv in cel mai scurt timp, in special in Ghouta de Est, unde sute de mii de persoane sunt intr-o situație foarte grea'', a indicat președinția intr-un comunicat. Ghouta de Est este unul dintre…

- In timp ce americanii se dau de ceasul mortii cu acordul nuclear cu Iranul, Putin descinde la Teheran si lanseaza afacerile secolului. Un pas mai incolo, in Siria, protejatul Moscovei, Bashar al Assad, domneste bine-mersi la umbra supersonicelor de vanatoare rusesti. Ar mai fi batalia pentru Irak, dar…