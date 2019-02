Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul polonez de Externe a anuntat vineri ca a convocat-o pe ambasadoarea Israelului la Vasovia, Anna Azari, in urma publicarii in presa israeliana a unor declaratii atribuite premierului Benjamin Netanyahu despre rolul polonezilor in Holocaust, relateaza AFP.

- Vicepreședintele american Mike Pence a cerut joi aliaților europeni ai Washingtonului sa se retraga din acordul nuclear iranian și a amenințat Teheranul cu noi sancțiuni americane, relateaza AFP. Pence a calificat Iranul drept ”cel mai mare pericol” din Orientul Mijlociu și a acuzat…

- Un comandant al Gardienilor Revolutiei a avertizat ca Iranul va distruge orase din Israel daca va fi atacat de Statele Unite, dar premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a replicat amenintand cu distrugerea natiunii iraniene.

- Mike Pompeo, șeful Departamentului de Stat al SUA,incepe un turneu diplomatic in Europa Centrala, care cuprinde Ungaria, Slovacia și Polonia. Luni, la Budapesta, unul din punctele vizate, este retragerea...

- Concertul lui Grieg pentru pian la Filarmonica Pitești. Filarmonica Pitesti organizeaza joi, 31 ianuarie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, ultimul concert simfonic al lunii. Alaturi de orchestra simfonica a institutiei, dirijata de Theo Wolters, revine, ca solist, pianistul Horia Mihail.…

- Secretarul american Mike Pompeo a declarat marți ca Statele Unite vor continua sa coopereze cu Israelul in ceea ce privește Siria și sa contracareze Iranul in Orientul Mijlociu, chiar daca președintele Donald Trump intenționeaza sa retraga trupele americane din Siria, relateaza Reuters, potrivit…

- "O sa cautam o solutie. Este evident interesul meu sa avem ambasadori acolo unde avem ambasade si ei sa imbunatateasca relatiile intre statele noastre. Chestiunea este in atentia noastra", a afirmat Iohannis, la Palatul Cotroceni. Citeste si: Jerusalem Post: Angela Merkel i-a cerut presedintelui…

- Planul presedintelui american Donald Trump de pace intre israelieni si palestinieni, asteptat de mai multe luni, este o 'pierdere de timp', a declarat miercuri ministrul justitiei israelian Ayelet Shaked, relateaza AFP, potrivit Agerpres.'Prapastia intre israelieni si palestinieni este mult…