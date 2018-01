Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, i-a spus sambata presedintelui francez, Emmanuel Macron, intr-o convorbire prin telefon, ca acordul privind programul nuclear iranian ar avea mai multe sanse sa fie mentinut daca ar fi modificat, transmite AFP, scrie agerpres.ro. Statele Unite raman…

- Rusia considera ca declaratiile lui Donald Trump despre acordul nuclear iranian au un efect "extrem de negativ", iar Moscova se va opune oricarei tentative de modificare a intelegerii, a declarat sambata viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza site-ul agentiei Sputnik.

- Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, l-a acuzat vineri pe presedintele american, Donald Trump, ca doreste "cu disperare" sa saboteze acordul privind programul nuclear iranian care, in opinia sa, "nu poate fi renegociat", transmite AFP. "Politica lui Trump si anuntul facut…

- Ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, a reactionat pe Twitter, dupa ce Donald Trump a afirmat ca vrea corectarea „erorilor teribile“ din acordul nuclear din 2015, el subliniind ca intelegerea nu este renegociabila.

- Presedintele american a confirmat suspendarea sanctiunilor economice contra Iranului ridicate in cadrul acestui acord incheiat cu Teheranul si celelalte mari puteri (Marea Britanie, Franta, Rusia, China si Germania). Casa Alba a avertizat insa ca este "ultima suspendare pe care o va semna"."Este…

- Statele Unite raman deocamdata in acordul istoric din 2015 privind programul nuclear iranian, dar Donald Trump a lansat vineri un ultimatum europenilor ca sa il ajute sa il inaspreasca in urmatoarele luni daca vor sa evite retragerea efectiva a Washingtonului, transmite AFP. Presedintele…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca a decis prelungirea pentru ultima data a suspendarii sanctiunilor impuse Iranului cu privire la programul nuclear al acestei tari, dar vrea ca in perioada urmatoare Washingtonul si aliatii sai europeni sa corecteze “erorile teribile” din acordul din 2015,…

- Donald Trump, presedintele SUA, a prelungit, vineri seara, suspendarea sanctiunilor decisa in cadrul Acordului nuclear semnat de marile puteri cu Iranul, dar oficiali de la Casa Alba sustin ca este ultima data cand liderul american accepta acest lucru.

- Marea Britanie, Franta, Germania si Uniunea Europeana au lansat joi un apel comun catre Statele Unite pentru mentinerea acordului nuclear cu Iranul, subliniind totodata ca regimul de la Teheran are dreptul de a profita de pe urma ridicarii sanctiunilor asociate acordului.

- Seful diplomatiei iraniene Mohammad Javad Zarif urmeaza sa se întâlneasca joi la Bruxelles cu ministrii de externe din Germania, Franta si Marea Britanie, precum si cu sefa diplomatiei europene Federica Mogherini, pentru a discuta despre acordul nuclear iranian înainte de o decizie…

- Regimul nord-coreean a anuntat, marti, ca nu va discuta despre programul sau nuclear cu autoritatile sud-coreene, intrucat acesta vizeaza numai Statele Unite, nu "fratii" de la Seul, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Decizia lui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a statului ISrael a provocat o mulțime de controverse. Acum, un alt stat anunța ca urmeaza exemplul Statelor unite și ca va reloca la Ierusalim ambasada țarii sale din Israel. Mai precis, președintele Guatemalei, Jimmy Morales, a facut…

- Presedintele Guatemalei, Jimmy Morales, a anuntat duminica relocarea la Ierusalim a ambasadei tarii sale din Israel, în sprijinul deciziei Statelor Unite si în pofida votului Adunarii Generale a ONU de condamnare a deciziei Washingtonului, relateaza luni AFP. "Am dat instructiuni…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a calificat Organizatia Natiunile Unite drept o 'casa a minciunilor', înaintea votului de joi asupra unui proiect de rezolutie care cere SUA sa-si retraga decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP si Reuters. 'Statul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron incearca sa faca pe impaciuitorul dupa decizia lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, urmand sa-l primeasca vineri la Palatul Elysee pe liderul palestinian Mahmoud Abbas la doua saptamani de la vizita in Franta a premierului israelian…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza a celebrului filozof francez Pascal Bruckner pe tema situației politice internaționale.RFI: Trump, Brexit, Rohingyas, Catalonia, Weinstein… Iata citeva dintre cuvintele cheie ale anului 2017. Un an care a inregistrat mai…

- O delegatie a Ministerului rus al Apararii a sosit la Phenian, a anuntat miercuri Ambasada nord-coreeana la Moscova, citata de agentia Interfax, relateaza AFP conform News.ro . Niciun alt detaliu despre aceeasta vizita nu a fost oferit imediat. Rusia s-a declarat din nou dispusa, saptamana trecuta,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca reactia Europei la decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului este una ipocrita si dezvaluie "duble standarde", informeaza duminica dpa, scrie agerpres.ro. "Chiar daca respect Europa,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca reacția Europei la decizia președintelui american Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului este una ipocrita și dezvaluie "duble standarde", informeaza duminica dpa. "Chiar daca respect Europa,…

- Cateva sute de persoane au manifestat sambata in Franța impotriva recunoașterii Ierusalimului drept capitala a statului Israel de catre Statele Unite și a sosirii premierului israelian Benjamin Netanyahu duminica la Paris, relateaza AFP. La Paris, circa 400 de persoane s-au adunat în…

- Coreea de Nord a acuzat Statele Unite de „santaj nuclear“, dar s-a declarat dispusa sa comunice in mod constant cu ONU, relateaza agentia de presa nord-coreeana KCNA, preluata de AFP. Pe de alta parte, KCNA transmite ca regimul de la Phenian a ciriticat decizia lui Donald Trump cu privire la Ierusalim,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, aflat in vizita oficiala in Qatar, a declarat joi ca 'dezaproba' anuntul presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, o decizie care 'contravine rezolutiilor Consiliului de Securitate' al ONU, potrivit Agerpres.

- Ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, a descris luni o posibila decizie a presedintelui american Donald Trump privind transferul Ambasadei SUA din Tel Aviv la Ierusalim drept "oportunitate istorica de a repara o nedreptate", relateaza AFP. Lieberman a dat asigurari ca Israelul va fi…

- Presedintia Autoritatii Palestiniene a avertizat vineri in legatura cu efectele distrugatoare ale recunoasterii de catre Statele Unite a Ierusalimului drept capitala a Israelului sau ale transferarii ambasadei americane de la Tel Aviv la Ierusalim, noteaza AFP. Purtatorul de cuvant al presedintelui…

- Michael Flynn, fost consilier al presedintelui american Donald Trump pe probleme de securitate nationala, a pledat vinovat in fata acuzatiei de marturie mincinoasa, in dosarul privind ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, relateaza CNN. Fostul consiler prezidential…

- John Kerry, care a ocupat functia de secretar de Stat in timpul celui de-al doilea mandat al presedintelui Barack Obama, a declarat ca acordul nuclear cu Iranul a fost cel mai bun acord pe care SUA il puteau obtine.Fostul oficial american a mai afirmat ca o serie de presedinti straini si…

- "Urmarim Coreea de Nord foarte atent. Vom continua sa facem acest lucru. Coreea de Sud si alianta americana raman puternice si capabile sa contracareze eventuale provocari sau atacuri nord-coreene", a declarat Manning, un purtator de cuvant al Pentagonului. Presa japoneza a citat surse guvernamentale…

- Siria s-a alaturat in mod oficial Acordului de la Paris de lupta impotriva incalzirii globale, a anuntat ONU, iar Statele Unite au ramas singura tara care nu vor sa faca parte din acest pact, relateaza Reuters. Siria, devastata de un razboi civil, si Nicaragua erau singurele tari care ramasesera in…

- Numerosi politicieni importanti, inclusiv cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele francez, Emmanuel Macron, vor fi prezenti miercuri la Bonn pentru a incerca sa reimpulsioneze lupta impotriva incalzirii globale, afectata de decizia anuntata de presedintele american, Donald Trump, referitoare…

- Orice initiativa a Uniunii Europene de a impune noi sanctiuni Iranului pentru programul balistic si pentru ingerintele in conflictul din Yemen ar fi considerata "interesanta si utila", a declarat un oficial din cadrul Administratiei SUA, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "Ar…

- Canalele de comunicare directa intre Statele Unite si Coreea de Nord raman in continuare deschise, iar Washingtonul asteapta "un semn" din partea liderului nord-coreean Kim Jong-Un pentru discutii privind programul nuclear al Phenianului, a declarat vineri seful diplomatiei americane Rex Tillerson,…

- Canalele de comunicare directa intre Statele Unite și Coreea de Nord raman in continuare deschise, iar Washingtonul așteapta "un semn" din partea liderului nord-coreean Kim Jong-Un pentru discuții privind programul nuclear al Phenianului, a declarat vineri șeful diplomației americane Rex…

- Presedintele francez Emmanuel Macron spune ca l-a atentionat pe omologul sau american Donald Trump asupra pericolelor denuntarii acordului nuclear cu Iranul, apreciind ca aceasta tara ar putea deveni „o noua Coree de Nord“ si ar fi „o nebunie“ un eventual razboi cu iranienii. Aflat in vizita in Statele…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica, Yukiya Amano, a reafirmat, joi, la New York, in fata ambasadorului SUA la ONU, Nikki Haley ca Teheranul isi onoreaza angajamentele asumate in cadrul acordului nuclear din 2015, potrivit unei declaratii a AIEA citata de AFP.

- Iranul va deveni "o noua Coree de Nord" daca SUA vor face sa eșueze acordul nuclear semnat cu Teheranul in 2015, a atenționat președintele francez Emmanuel Macron intr-un interviu publicat joi in saptamanalul american Time, informeaza AFP. În interviu, Emmanuel Macron povestește…

- Congresmeni americani și-au facut cunoscuta intenția de a se asigura ca Statele Unite respecta acordul nuclear incheiat in 2015 intre Iran și marile puteri, in pofida reținerilor președintelui Donald Trump in legatura cu acest pact, a declarat marți, la Washington, șefa diplomației europene Federica…

- Congresmeni americani si-au facut cunoscuta intentia de a se asigura ca Statele Unite respecta acordul nuclear incheiat in 2015 intre Iran si marile puteri, in pofida retinerilor presedintelui Donald Trump in legatura cu acest pact, a declarat marti, la Washington, sefa diplomatiei europene Federica…

- O suta de tari au fost invitate sa participe la Summitul pentru clima de la Paris, ce va avea loc pe 12 decembrie, insa, "pentru moment", presedintele american, Donald Trump, nu a primit aceasta invitatie, a anuntat marti Presedintia franceza, citata de AFP. Acest summit, pe care Franta il organizeaza…

- Summitul de la Paris de la 12 decembrie, pe care Franta il organizeaza la doi ani de la incheierea Acordului de la Paris privind modificarile climatice, va reuni 2.000 de participanti, iar inclusiv 100 de tari si 800 de organizatii si actori publici si privati au fost invitati, insa, ”pentru moment”,…

- Fostul sef al diplomatiei americane, John Kerry, a cerut luni Congresului SUA sa evite 'o greseala uriasa si istorica' prin 'distrugerea' acordului nuclear iranian la negocierea caruia a participat si fostul secretar de stat american, relateaza AFP. Presedintele american Donald Trump a anuntat pe…

- Fostul șef al diplomației americane, John Kerry, a cerut luni Congresului SUA sa evite 'o greșeala uriașa și istorica' prin 'distrugerea' acordului nuclear iranian la negocierea caruia a participat și fostul secretar de stat american, relateaza AFP. Președintele american Donald Trump…

- Statele Unite sunt ”inamicul numarul unu” al Iranului, iar Teheranul nu va ceda niciodata presiunii Washingtonului in legatura cu acordul multinational in dosarul nuclear iranian, a avertizat joi, intr-un discurs televizat, liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, relateaza Reuters.Presedintele…

- Administrația președintelui american Donald Trump se opune unui controversat proiect de lege israelian care, potrivit criticilor, ar echivala cu o anexare de facto a coloniilor evreiești din jurul Ierusalimului, a declarat - duminica - un responsabil american, citat de AFP. Premierul israelian Benjamin…

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat, miercuri, ca Teheranul isi va pastra angajamentele asumate prin acordul nuclear atat timp cat toti semnatarii vor respecta prevederile tratatului, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, potrivit Mediafax.Declaratiile…

- Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a lansat miercuri un atac impotriva presedintelui american Donald Trump in urma tentativelor acestuia de a retrage SUA din acordul international privitor la programul nuclear iranian, transmit DPA, AFP si Reuters.'Ar fi o pierdere de vreme sa…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a aparat miercuri acordul nuclear semnat in 2015 cu Iranul si a considerat "absolut esential" ca acesta sa fie mentinut, transmite EFE. "Este absolut esentiala, in opinia mea, pastrarea acordului, pentru pace si stabilitate", a raspuns Guterres, la o intrebare…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a aparat miercuri acordul nuclear semnat in 2015 cu Iranul și a considerat "absolut esențial" ca acesta sa fie menținut, transmite EFE. "Este absolut esențiala, în opinia mea, pastrarea acordului, pentru pace și…

- Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a lansat miercuri un atac impotriva președintelui american Donald Trump in urma tentativelor acestuia de a retrage SUA din acordul internațional privitor la programul nuclear iranian, transmit DPA, AFP și Reuters. 'Ar fi o pierdere de vreme…