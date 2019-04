Netanyahu a castigat la mustata

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca rezultatele alegerilor israeliene, care il dau in avantaj pe premierul Benjamin Netanyahu, cresc sansele de pace in Orientul Mijlociu. Dupa numararea a peste 97% dintre buletinele de vot de la alegerile de marți, primul-ministru Benjamin Netanyahu…

- Partidul Likud al premierului Benjamin Netanyahu si formatiunea Albastru si Alb a rivalului sau Benny Gantz au obtinut un numar egal de locuri in Knesset, insa „Bibi“ este favorit pentru a forma un nou guvern.

- Benjamin Netanyahu este pe punctul de a obține cel de-al cincilea mandat de prim ministru al Israelului, dupa numaratoarea aproape totala a voturilor, marți, iar rezultatele arata ca „Bibi” este foarte bine plasat pentru a forma noul guvern, scrie AFP.Proiecțiile stabilite de media…

- Partidul Likud, al premierului in functie Benjamin Netanyahu, se claseaza pe primul loc in urma scrutinului legislativ din Israel, surclasand coalitia Albastru & Alb (Kahol Lavan), a lui Benny Gantz, […]

- Coalitia de centru-stanga Albastru & Alb, condusa de Benjamin Gantz, devanseaza partidul Likud (dreapta), al premierului Benjamin Netanyahu, in scrutinul parlamentar din Israel, dar o coalitie de dreapta are mai multe sanse de obtinere a majoritatii in Knesset, arata sondaje la iesirea de la...

- Marti, cei circa 6 milioane de electori ai Israelului vor vota in alegeri generale anticipate pentru cele 120 de locuri in Knesset, in alegeri cu relevanta majora pentru Israel dar in primul rand pentru premierul Benjamin Netanyahu.

- Sectiile de votare au fost deschise marti in Israel pentru alegerile legislative care vor decide daca prim-ministrul in exercitiu Benjamin Netanyahu va continua sa ramana la putere dupa mai mult de un deceniu sau daca va avea loc o schimbare cu nou-venitul Benny Gantz, relateaza France Presse si Times…