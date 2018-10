Nesimțiți care aruncă gunoaie pe unde apucă în Timișoara, prinși cu ajutorul camerelor video FOTO 20 de timișoreni certați cu bunul simț au fost aspru arși la buzunare de polițiștii locali. Asta dupa ce au fost prinși in timp ce aruncau gunoaie pe unde au apucat pe domeniul public cu ajutorul imaginilor video surprinse pe strazile orașului. Cei 20 de cetațeni au fost sancționați, in ultimele zile, cu amenzi in […] Articolul Nesimțiți care arunca gunoaie pe unde apuca in Timișoara, prinși cu ajutorul camerelor video FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei tineri, care noaptea trecuta consumau bauturi alcoolice si faceau galagie in Centrul Vechi al municipiului Botosani, au fost identificati de jandarmi cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere.

- Hoții au acționat in voie, neștiind ca sunt...filmați. In comuna au fost amplasate camere video, iar imaginile suprinse cu ajutorul acestora ... The post Hoți prinși cu ajutorul camerelor video, intr-o localitate de langa Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Alți traficanți de droguri au fost prinși la Timișoara, joi, iar o cantitate semnificativa de ”marfa” capturata. Polițiștii au descins dupa ce recolta a fost stransa, astfel ca au gasit trei kilograme de cannabis.

- Ajutor prețios pentru o ancheta rapida a polițiștilor de la rutiera in cazul accidentului mortal cu fuga din Calea Torontalului din Timișoara. Oamenii legii au reușit sa identifice șoferul vinovat dupa ce mașina acestuia a fost observata circuland in Timișoara.

- In fantana arteziana din zona pietonala, in momentul in care a fost igienizata, au fost gasiți pești vii. Prezența lor in fantana nu este intamplatoare, peștii fiind puși acolo

- Doi tineri din județul Suceava au fost prinși de polițiștii din Timișoara in timp ce incercau sa vanda un pui de leu in incinta unui ștrand din oraș. Cei doi au fost amendați cu 7.700 de lei și le-au declarat oamenilor legii ca au adus animalul de la o gradina zoologica privata, potrivit Mediafax.…

- In unele zone din Timișoara, trecatorii au ca priveliște saci plini de deșeuri, iar in altele mirosul pestilențial ii impiedica pe locatari sa deschida geamurile. Iar asta se intampla intr-o viitoare capitala culturala europeana.

- In urma acțiunilor intreprinse, polițiștii de la imigrari au depistat trei cetațeni straini din Serbia, Bosnia Herțegovina și Albania, care desfașurau activitați ... The post Trei cetațeni straini, prinși la munca, in Timișoara, fara acte in regula, expulzați din Romania appeared first on Renasterea…