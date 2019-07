Stiri pe aceeasi tema

- INVITATIE… Eveniment important, la sfarsitul acestei saptamani, in municipiul Barlad. Centrul de Informare Europe Direct Vaslui, Consiliul Judetean Vaslui, Muzeul „Vasile Parvan” Barlad si Teatrul „Victor Ion Popa” Barlad, organizeaza duminica, 14 iulie, de ora 11:00, Ziua Portilor Deschise si Gala…

- Un accident rutier s-a petrecut marți noaptea, in jurul orei 23:10, la intersectia strazilor Republicii, Revolutiei si Calea Motilor, zona Stadion-OMV. In evenimentul rutier au fost implicate doua automobile: o autoutilitara și un Audi A4. Potrivit primelor informații de la fața locului, autoutilitara…

- O spargere s-a produs in timpul nopții la o casa de amanet din Barlad, din zona Stadion. Hoții au patruns printr-un sediu unde funcționa un centru de reparat televizoare și au spart peretele desparțitor. Cel puțin doua persoane au spart ușa unui „centru de reparații-televizoare” și au patruns in interior,…

- ISTORIE SI PODOABE Muzeul „Vasile Parvan” Barlad organizeaza o noua expozitie cu tematica arheologica in colaborare cu Complexul National Muzeal „Moldova” Iasi, Muzeul de Istorie „Paul Paltanea” Galati si Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci. Vernisajul expozitiei va avea loc sambata, 8 iunie, ora…

- ULTIMA ORA: Ieri dupa amiaza, in jurul orelor 16.00, un elev de 14 ani a fost batut de mai mai mulți tineri, printre care și un coleg de școala, de 13 ani. S-a intamplat pe trotuarul din fața Școlii Gimnaziale „Vasile Parvan” din Barlad. Polițiștii, anunțați de parinții elevului batut au chemat poliția,…

- SPECTACOL … Pe 11 mai, Observatorul Astronomic, din cadrul Muzeului “Vasile Parvan” din Barlad, va organiza o activitate de promovare a astronomiei: Ziua Internationala a Astronomiei. Ca in fiecare an, echipa de la Observatorul Astronomic al Muzeului “Vasile Parvan”, va marca acest eveniment prin observatii…

- ULTIMA ORA… Accident ciudat in Barlad, pe strada “Republicii”, in proximitatea parcului “V. I. Popa”! Un conducator auto, in varsta de 28 ani, din Falciu, care circula la volanul masinii sale, avand directia Centru – IRB, nu s-a asigurat la schimbarea directiei de mers. Acesta a incercat sa patrunda…

- ULTIMA ORA: In aceasta dupa-amiaza, in jurul orelor 17, 20, pe strada Republicii, zona Stadion, din municipiul Barlad, a avut loc un accident de circulatie, soldat cu o victima. Un minor de 14 ani, care circula cu bicicleta din directia Centru spre IRB, nu a fost atent si a intrat in spatele unei autospeciale,…