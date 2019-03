Stiri pe aceeasi tema

- Seful Inspectiei Judiciare, Lucian Netejoru, a deschis un proces inedit Inspectiei Judiciare (IJ) si Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), in care cere sa-i fie platita diurna pentru zilele de sambata, duminica si sarbatorile legale in care a stat in Bucuresti si nu s-a deplasat in Giurgiu,…

- Avocata Ingrid Mocanu a izbucnit la adresa Inspecției Judiciare in urma anunțarii unui control la Curtea de Apel București. Mocanu susține ca decizia e una tardiva, dar ca verificarile sunt binevenite, ba chiar absolut necesare."Inspecția Judiciara s-a hotarat sa se deplaseze, in sfarșit,…

- Inspectia Judiciara a anuntat, ieri, ca va face un control la ”sange” la Curtea de Apel Bucuresti dupa controversele privind repartitia dosarelor. Seful Inspectiei, Lucian Netejoru, a comunicat public ca incepe un control tematic la CAB, control ce va urmari modul de repartizare a dosarelor la completurile…

- S-a aflat ca, incepand de saptamana viitoare, de luni, mai exact, inspectorii judiciari vor demara o verificare la instanta amintita. Este vorba despre un control tematic la Curtea de Apel Bucuresti, programat sa se desfasoare intre 11 si 18 februarie, urmarindu-se doua aspecte. Mai exact, din cate…

- Inspectia Judiciara urmeaza sa efectueze, in perioada 11 - 18 februarie, un control tematic la Curtea de Apel Bucuresti, informeaza, marti, IJ. "In perioada 11 - 18 februarie Inspectia Judiciara efectueaza un control la Curtea de Apel Bucuresti cu urmatoarele obiective: verificarea respectarii dispozitiilor…

- Sectia pentru judecatori si Sectia pentru procurori a CSM au judecat doua spete identice, dar au ajuns la concluzii diametral opuse. Inspectorul-sef al Inspectiei Judiciare, judecatorul Lucian Netejoru, si adjunctul acestuia, procurorul Gheorghe Stan, au formulat in toamna anului trecut cereri de…

- Magistratii care au participat la protestele tacute din fata instantelor si parchetelor din tara nu au incalcat legea. Este concluzia Inspectiei Judiciare, care a clasat o sesizare impotriva judecatoarei Alina Palancanu, presedintele Tribunalului Neamt. Judecatoarea participase la protestul de pe…

- Judecatoarea Lia Savonea a fost aleasa, miercuri, presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CMS), iar procurorul Nicolae Andrei Solomon – vicepresedinte. „Vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii este domnul procuror Nicolae Andrei Solomon”, a anuntat presedintele in exercitiu…