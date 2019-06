Ca aproape in fiecare zi din ultimele doua saptamani, Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua avertizare cod galben pentru „manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata”, alerta valabila incepand de astazi, de la ora 12.00, pana maine dimineața la ora 3.00. „In intervalul menționat, in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, in cea mai mare […] Articolul Nesfarșitul cod galben: o noua avertizare de furtuni in majoritatea județelor. Cat timp este valabila alerta a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .