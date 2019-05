Stiri pe aceeasi tema

- Alianta 2020 USR PLUS cere oficial si explicit demisia Guvernului Dancila pentru ceea ce s-a intamplat cu votul cetatenilor din diaspora, a afirmat, duminica seara, copresedintele Aliantei Dan Barna. "Ceea ce s-a intamplat in diaspora arata ca acest Guvern trebuie sa plece. Cerem in mod oficial, formal…

- Liderii USR-PLUS au spus, dupa inchiderea urnelor, ca guvernul Vioricai Dancila trebuie sa iși dea demisia dupa rezultatul alegerilor și pentrumodul in care au votat cetațenii din diaspora, subliniind ca formațiunea politica va avea un candidat și la prezidențiale pentru ca vor guvernarea Romaniei.„Ceea…

- Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, este urmarit penal in ancheta DIICOT pentru publicarea pe Facebook a protocolului secret din 2016 intre Parchetul General și SRI, scrie Hotnews. Reprezentanții DIICOT au precizat, pentru Mediafax, ca procurorii au inceput ancheta in ...

- Deputatul de Argeș Nicolae Georgescu a anunțat luni ca parasește PSD și se înscrie în partidul lui Victor Ponta. Anunțul are loc în contextul în care Coaliția PSD-ALDE se pregatește, saptamâna aceasta, sa valideze în Parlament reorganizarea Guvernului. "Astazi,…

- Tudorel Toader a facut ultimul pas spre a parasi conducerea Ministerului Justiției. Dupa ce in cursul zilei de miercuri, Comitetul Executiv al PSD a decis sa-i retraga sprijinul politic, Toader și-a redactat demisia și a trimis-o spre aprobare prim-ministrului Viorica Dancila. De asemenea,…

- "Va aduc la cunoștința demisia din calitatea de membru, cu o vechime de 15 ani, al Partidului Social Democrat, ca urmare a indepartarii PSD de valorile stangii europene. Demisia este valabila de azi, 29.03.2019", a scris Roxana Popa in demisia postata pe Facebook. Demisia șefei de cabinet…

- Viorica Dancila este un premier lipsit de o minima educație diplomatica, a spus vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raețchi, care a adaugat ca Teodor Meleșcanu, ministrul de Externe, trebuie sa iși prezinte demisia in semn de protest fața de scandalul diplomatic generat de…

- ​Deputatul PSD Doina Pana spune ca Viorica Dancila nu este "o agramata", ca absolut toata lumea face câte un dezacord și ca greșelile gramaticale ale premierului sunt din cauza "gradului de oboseala". Concluzia fostului ministru Doina Pana: "Foarte important este cum guverneaza…