- Liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan, a precizat ca Guvernul nu mai are bani și va disponibiliza 4.000 de profesori, personal didactic neauxiliar si personal nedidactic. ”În mod repetat am spus ca în sistemul educatiei nu sunt bani pentru plata…

- Turcan a afirmat ca singura solutie ar fi demisia premierului Dancila. "Doamna Dancila s-a comportat la Bruxelles ca un aparator al infractorilor, a mintit in mod repetat, a plasat Romania nu numai in afara Constitutiei, asa cum procedeaza in tara, ci si in afara cadrului de integrare in UE.…

- Europarlamentarul Cristian Preda sustine ca dezbaterea din Parlamentul European a aratat inca o data ca Viorica Dancila este depasita de functie, scrie News.ro. ”Dezbaterea din PE a aratat inca o data ca Dancila e depasita de functie. In loc sa reactioneze la criticile aduse de-a lungul…

- Bilant catastrofal al vizitei Vioricai Dancila la Bruxelles, unde, in loc sa ii convinga pe europarlamentari ca situatia din Romania este buna, premierul a spus ca romanii care au manifestat pe 10 august erau drogati, a fugit de ziaristii straini pe...

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, se declara multumit de prestatia premierului Viorica Dancila la Bruxelles, afirmand ca a avut discutii foarte serioase cu toti cei cu care s-a intalnit. Intrebat ce parere are despre gafele facute de Dancila, inclusiv afirmatia ca femeia jandarm a fost batuta cu…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a atacat azi dur PSD in prezența premierului Viorica Dancila in dezbaterea despre starea democrației din Romania din Grupul Socialiștilor (S&D) din Parlamentul European. Acesta a aratat ca PSD sub conducerea lui Liviu Dragnea incalca democrația și statul de drept…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata in vizita la Bruxelles, a avut marti o intrevedere cu presedintele Grupului Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European, Udo Bullmann, in care premierul a prezentat "situatia reala din Romania", reafirmand atasamentul Guvernului…

- In luna octombrie, premierul Viorica Dancila a fost convocata in Parlamentul European pentru a vorbi despre situația din țara noastra. Dupa aceea, europarlamentarii urmeaza sa voteze o rezoluție impotriva Romaniei. Dupa ce, miercuri, s-a votat demararea procedurilor pentru aplicarea Articolului 7 impotriva…