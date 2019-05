Stiri pe aceeasi tema

- Zona pietonala a Timișoarei a fost impanzita de polițiștii locali, atat in civil, cat și in uniforma, și saptamana aceasta. Au fost sancționate persoanele care arunca resturi alimentare și nealimentare pe spațiul public, fie ca e vorba de ambalaje, chiștoace de țigari, peturi, coji de semințe etc. Luați…

- Polițiștii locali din Timișoara trag un semnal de alarma cu privire la faptul ca micuții se pot pierde foarte ușor de parinți, mai ales in zonele aglomerate din oraș. Potrivit reprezentanților instituției, doar in ultima luna, trei copii s-au ratacit in zona centrala a orașului. Ultimul caz cu care…

- Locuitorii din cartierele Mehala și Ronaț s-au plans, ieri, polițiștilor locali cu privire la problemele cu care se confrunta, acestea nefiind deloc puține. Astfel, oamenii legii au stat de vorba cu 149 de timișoreni, in cadrul unei acțiuni organizata cu scopul principal de a relaționa cu cetațenii,…

- Nu mai puțin de șase consumatori de droguri au fost gasiți de polițiștii locali doar in ultima saptamana. Ultimul dintre ei, un tanar de 22 de ani, a fost prins chiar marți la amiaza, in Piața 700, in stația de tramvai, in timp ce iși rula o țigara cu o substanța psihoactiva. Un alt tanar de 20 de…

- Polițiștii locali susțin ca primesc tot mai multe sesizari de la timișoreni cu privire la vehiculele abandonate, in cele mai multe cazuri fiind vorba despre mașini transformate in adevarate focare de infecție, care ocupa aiurea locurile de parcare din oraș. „Pe o singura strada din…

- Polițiștii locali continua și in aceasta perioada sa acționeaza permanent pentru depistarea persoanelor care apeleaza la mila publica pe strazile orașului. Chiar daca de la an la an s-a constatat o scadere a numarului de cerșetori și oameni ai strazii, polițiștii locali acționeaza pentru luarea masurilor…

- Polițiștii locali au mers in Complexul Studențesc in incercarea de a pastra Timișoara… curata. Nu, nu au luat matura in mana, ci au acordat amenzi. Cu ocazia verificarilor efectuate, doua societați din domeniul construcțiilor care executau lucrari pe str. Alexandru Vaida Voievod au fost sancționate…

- Polițiștii locali din Timișoara, imbracați in civil pentru a nu ieși in evidența, vor aplica amenzi celor care fac mizerie in spațiile publice, a anunțat, joi, primarul orașului, Nicolae Robu, potrivit Agerpres. Masura face parte din campania "Timisoara curata", lansata de municipalitate saptamana trecuta.