- Polițiștii locali au efectuat, zilele acestea, o acțiune fulger in Complexul Studențesc din Timișoara, ca urmare a unor sesizari. Astfel, oamenii legii au constatat ca mai multe firme au probleme grave in ceea ce privește curațenia pubelelor de colectare a deșeurilor și modul de precolectare a resturilor,…

- Terenul sintetic al Bazei Electrica, transformat in parcare pentru polițiștii locali, ar putea fi utilizat din nou de copiii care se antrenau pe el. Ieri, pe masa aleșilor locali, in plen, a stat o adresa a Asociației Club Sportiv Electrica 1929 Timișoara, referitoare la plangerea prealabila formulata…

- Politistii locali brasoveni au fost sesizati marti, 21 mai 2019, prin dispecerat, ca in zona strazii Constantin Brancoveanu, in dreptul imobilului cu numarul 64, exista o cavitate in asfalt, pe banda de rulare a autovehiculelor. Echipajul ajuns la fata locului a constatat ca nu este vorba…

- Comunicat.Polițiștii rutieri au constatat mai multe incalcari ale legislației privind circulația pe drumurile publice. Conducand sub influența alcoolului a fost depistat de polițiștii Secției 3...

- Polițiștii locali din Timișoara trag un semnal de alarma cu privire la faptul ca micuții se pot pierde foarte ușor de parinți, mai ales in zonele aglomerate din oraș. Potrivit reprezentanților instituției, doar in ultima luna, trei copii s-au ratacit in zona centrala a orașului. Ultimul caz cu care…

- Locuitorii din cartierele Mehala și Ronaț s-au plans, ieri, polițiștilor locali cu privire la problemele cu care se confrunta, acestea nefiind deloc puține. Astfel, oamenii legii au stat de vorba cu 149 de timișoreni, in cadrul unei acțiuni organizata cu scopul principal de a relaționa cu cetațenii,…

- Polițiștii locali susțin ca primesc tot mai multe sesizari de la timișoreni cu privire la vehiculele abandonate, in cele mai multe cazuri fiind vorba despre mașini transformate in adevarate focare de infecție, care ocupa aiurea locurile de parcare din oraș. „Pe o singura strada din…

- Polițiștii locali din Timișoara, imbracați in civil pentru a nu ieși in evidența, vor aplica amenzi celor care fac mizerie in spațiile publice, a anunțat, joi, primarul orașului, Nicolae Robu, potrivit Agerpres. Masura face parte din campania "Timisoara curata", lansata de municipalitate saptamana trecuta.