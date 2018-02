Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei a anuntat, miercuri, ca a decis anularea rezultatelor evaluarilor inspectorilor scolari generali, a inspectorilor generali adjuncti si a directorilor caselor corpului didactic, dupa ce in urma verificarilor facute de catre Corpul de Control al ministrului au fost constatate vicii…

- Probele pentru evaluarea competentelor in cadrul bacalaureatului care urmau sa fie sustinute luni vor avea loc cel mai probabil miercuri, cu acordul Ministerului Educatiei, in urma deciziei anuntate de suspendare a cursurilor luni si marti, a declarat duminica inspectorul scolar general, Florin Lixandru.…

- Prima sesiune a examenului national de Bacalaureat 2018 probele de evaluare a competentelor s a incheiat. Sesiunea a inceput luni, 12 februarie, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana. Proba a continuat in data de 13 februarie si a fost urmata de evaluarea…

- Anunt soc al ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Acesta spune ca raportul pe care il prezinta astazi nu reprezinta o evaluare a activitatii DNA.Citește și: Ce BUGET are Primaria Capitalei in 2018 – Cum va investi Gabriela Firea banii "Se implineste un an de la preluarea de catre…

- Seful Inspectoratului Scolar Judetean Gorj, Ion Isfan, a dat ieri socoteala pe linie politica si a raspuns intrebarilor colegilor sai din PSD Targu Jiu. Isfan a generat o serie de nemultumiri in randul social-democratilor care au spus ca a prejudiciat imaginea partidului, in urma relatiei proaste pe…

- • Florina Stoian: „Ca sa primesti inseamna ca nu ai trecut pe la munca“ Inspectorul general scolar Florina Stoian, alaturi de adjunctele Nela Wamsiedel si Daniela Palcau (toate trei aflate in functie in urma promovarii concursurilor) au organizat ieri o conferinta de presa pentru a explica cum au ajuns…

- Cu ocazia controalelor efectuate in anul 2017, Curtea de Conturi a depistat nereguli la mai multe instituții din Alba. Astfel, in raportul publicat recent, sunt citate Administratia Finantelor Publice Alba, Agentia Județeana pentru Plati și Inspectie Sociala Alba, Direcția Agricola Județeana Alba, Agentia…

- Astazi, 21 februarie 2018, incepand cu ora 10:00 o mama din municipiul reședința de județ a ieșit in strada pentru a-și exprima nemulțumirea fața de sistemul de invațamant din Botoșani.

- Conducerea Inspectoratului Școlar Județeana a susținut astazi o conferința de presa, dupa ce toți cei trei inspectori generali/adjuncți au primit din partea Ministerului Educației calificativul „nesatisfacator”. Florina Stoian, Nela Wamsiedel și Daniela Palcau au contestat evaluarea, urmand sa depuna…

- Fostul șef al Poliției Romane, chestor Bogdan Despescu este decis sa iși caute dreptatea atat in MAI cat și, eventual, in instanța, dupa ce a aflat ca va fi cercetat disciplinar in urma verificarilor efectuate de Corpul de Control al Ministrului. Bogdan Despescu susține ca avea informații ca urma sa…

- Evaluarile nationale la clasa a II-a, a IV-a si a VI-a se vor desfasura in perioada 7-24 mai, potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educatiei. Primii care intra in “febra” testarilor vor fi copiii din clasa a II-a. Vezi și INSCRIERI in invatamantul primar pentru anul scolar 2018 – 2019. CALENDAR…

- In saptamana 05-09 februarie 2018, Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfasurat 19 actiuni de control la operatori economici si institutii din intreg judetul. De asemenea, personalul Inspectiei de Prevenire…

- Metodologia si calendarul inscrierilor la clasa pregatitoare pentru anul 2018 au fost supuse dezbaterii publice de catre Ministerul Educatiei. Potrivit documentului, copiii care au implinit 6 ani pana la 31 august (inclusiv) sunt obligati sa se inscrie la clasa pregatitoare 2018. Numarul de locuri disponibile…

- Asociatia Elevilor din Constanta (AEC) solicita Ministerului Educatiei sa abroge articolul din Regulamentul cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant care prevede ca elevii trebuie sa depoziteze telefoanele mobile in spatii speciale amenajate pe durata orei de curs. In cazul in…

- Control inopinat la o intreprindere a unui agent economic din raionul Ialoveni care produce mezeluri și afumaturi. Oamenii legii au depistat incalcari grave, privind regulile și normele sanitare, mezelurile erau comercializate in lipsa actelor de proveniența, in secția de producere

- Cel mai mare aeroport din Romania a devenit o vaca de muls pentru cei care il conduc, dar si pentru functionari din ministerul Transporturilor. Este concluzia unui raport al Corpului de Control al premierului. Unii directori, angajaţi ai companiei, dar şi funcţionari din minister, şi-au…

- Plenul reunit al celor doua camere ale Parlamentului a votat, miercuri, 7 februarie, modificari in Comisia parlamentara de control a activitații SRI.Astfel, prin vot secret cu bile, deputata PSD Oana Florea, președintele Comisiei „Sufrageria lui Oprea”, il inlocuiește in comisie pe deputatul…

- Intre 2013 si 2015, pe aeroportul din Otopeni nu a fost facuta nicio investitie, desi au fost alocate bugete de pana la 268 de milioane de lei. Informatiile apar intr-un raport finalizat in octombrie anul trecut. Documentul ar fi ajuns la ministrul Tranporturilor de la acea vreme, Felix Stroe, dar nu…

- Ministerul Educației a fost pina in prezent condus de oameni neprofesioniști, a declarat spicherul Andrian Candu astazi, in urma ședinței comune Parlament-Guvern, noteaza Noi.md. Remarca a fost facuta de Candu in contextul discuțiilor despre greșelile depistate in manualele școlare de catre conducerea…

- DIICOT sustine, in raportul de analiza a activitatii pentru anul 2017, ca radicalizarea islamica din Romania este unul dintre riscurile majore, iar fenomenul a cunoscut o amplificare in ultimii ani, precizand ca este necesara actualizarea legii privind prevenirea si combaterea terorismului.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a trimis joi Corpul de control la Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza cele doua aeroporturi ale Capitalei, in contextul in care aceasta a ramas fara un contract valabil cu o firma specializata in servicii de curatenie si salubritate,…

- Corpul de Control al primarului Capitalei face verificari la Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice (RADET) in urma accidentului de luni seara in care doi muncitori si-au pierdut viata dupa fisurarea unei tevi a sistemului de termoficare din incinta Complexului studentesc Leu. Conucerea…

- Primarul general, Gabriela Firea, a dispus declansarea unui control general la RADET privind respectarea normelor de protectie a muncii, in urma accidentului in care doi angajati ai regiei si-au pierdut viata, a informat Primaria Capitalei, intr-un comunicat. Totodata, administratorul special al RADET,…

- In saptamana 22-26 ianuarie, Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfasurat 11 actiuni de control la operatori economici si institutii din intreg judetul. De asemenea, personalul Inspectiei de Prevenire a…

- Mai multe scoli risca sa fie inchise din cauza costului standard per elev, calculat gresit, fara sa se tina cont de realitatea existenta in unitatile de invatamant, atrage atentia Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), care solicita urgent regandirea modului de calcul al acestui cost standard.

- Evaluarea psihologica a injumatatit candidatii pentru cele sapte posturi scoase la concurs de ISU Teleorman in Eveniment / Privite ca locuri de munca sigure si cu un salariu peste ceea ce ofera mediul privat din judet, posturile scoase la concurs de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “A.D.…

- Oana Schmidt Haineala este noul șef al Corpului de Control din Ministerul Justitiei, au declarat pentru Evz surse judiciare. Reamintim ca, in decembrie 2017, Inalta Curte de Casatie si Justitie a hotarat ca procuroarea Oana Schmidt-Haineala poate continua sa sa lucreze in Ministerul Justiției. Haineala…

- Vineri, 19 ianuarie 2018, incepand cu ora 14.00, la sediul Colegiului National Pedagogic Constantin Bratescu Constanta, se va desfasura intalnirea inspectorilor scolari generali si a inspectorilor scolari generali adjuncti cu reprezentantii Ministerului Educatiei Nationale.La intalnirea de lucru vor…

- Ieri, intre orele 07.00 – 20.00, politistii Biroului Rutier Baia Mare au actionat pe raza municipiului, pentru prevenirea si combaterea accidentelor de circulatie in care sunt implicati pietoni. 14 persoane care si-au pus viata in pericol traversand prin locuri nepermise, fara sa se asigure, au fost…

- Peste 1.600 de obiective care opereaza cu valori au fost verificate de politistii de la ordine publica in ultima saptamana, in urma actiunilor desfasurate fiind aplicate 180 de amenzi, a caror valoare depaseste 200.000 de lei. Potrivit IGPR, in perioada 3 9 ianuarie 2018, sub coordonarea Directiei de…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, tace suspect, iar ”super-Patricia” rezista in functia de sefa a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU), in ciuda raportului Corpului de Control care arata ca mamele si bebelusii sunt expusi infectiilor instraspitalicesti. Tolo.ro a publicat o noua dezvaluire in care…

- Arsinel, despre acuzatiile de tentativa de omor aduse doctorului Lucan: "Oribil!" Actorul Alexandru Arsinel, care in 2013 a fost supus unei operatii de transplant de catre medicul Mihai Lucan, spune ca nu crede acuzatiile de tentativa de omor care i se aduc doctorului, catalogand drept „oribil” ceea…

- Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii, sustine ca politicieni si oameni cu influenta au profitat de serviciile preferentiale ale medicului Mihai Lucan. "PREȚUL CURAȚIEI/CURAȚENIEI Nu exista mulți medici sau mulți pacienți ai domnului Lucan care sa nu fi știut cum stau lucrurile. Ceea ce nu știu…

- Fostul ministrul al Sanatații, Vlad Voiculescu, afirma ca dosarul DIICOT ce il vizeaza in principal pe chirurgul Mihai Lucan și pe fiul acestuia este alcatuit „intr-o masura covarșitoare” pe baza a doua rapoarte ale Corpului de Control al Ministrului Sanatații, de anul trecut. De asemenea, fostul…

- Președintele Institutului Cultural Roman, doamna Liliana Țuroiu, l-a primit marți, 19 decembrie 2017, la sediul ICR, pe dl Igor Șarov, Secretar de Stat in cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetarii al Republicii Moldova, impreuna cu o delegație a Ambasadei Republicii Moldova in țara noastra.…

- Prefectul de Gorj, Ciprian Florescu, i-a convocat pe sefii institutiilor de control. In perioada imediat urmatoare si pana la finalul anului vor avea loc verificari in ceea ce priveste calitatea produselor alimentare si nealimentare sau a serviciilor. Ciprian Florescu a declarat ca a cerut exigenta…

- Anul acesta, echipele de control ale ISU Banat au avizat comercianții din cladirile distruse in incendiul de pe bulevardul Constantin Brancoveanu. Pompierii i-au amendat pe doi dintre ei pentru mai multe nereguli. „In cadrul imobilului incendiat au fost verificați, pe parcursul lui 2017, doi…

- Pe masa de lucru a Guvernului se afla proiectul de Lege privind bugetul de stat pe anul 2018. Cele mai multe ministere vor primi bani in plus fata de anul financiar precedent, insa unele vor avea un buget diminuat. Cei doi reprezentanti ai Maramuresului au reusit sa obtina mai multi bani pentru ministerele…

- Prezent aseara la postul național de televiziune, președintele Traian Basescu a declarat ca se va prezenta la Comisia parlamentara de control al activitații SRI, dar așteapta ca, mai intai, la comisie sa fie audiați fostul prim-adjunct al directorului SRI generalul Florian Coldea și fostul director…

- Saptamana trecuta, in mediul online au circulat imagini filmate intr-o scoala din comuna Poroschia, judetul Teleorman, in care o profesoara a fost batjocorita si lovita de un elev. In clasa se afla si alti elevi, dar nimeni nu intervine, iar elevul care filmeaza foloseste cuvinte jignitoare.…

- FSLI cere masuri de protectie pentru cadrele didactice dupa cazul profesoarei agresate de un elev Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) cere Guvernului masuri de protectie pentru profesori, dupa cazul din Teleorman, unde o profesoara a fost batjocorita si lovita de un elev. Peste 19.000…

