Nereguli la vot. În 9 localităţi prezenţa a fost de 100% Digi24 a analizat prezența la vot in fiecare județ – sunt noua secții de vot in care prezența a atins 100% iar in unele chiar depașit acest procent. 1. SALA DE FESTIVITATI A PRIMARIEI BISOCA – Buzau – 487 de votanti – prezenta 100% 2. SCOALA GENERALA CADEA – Bihor – 933 de votanti – prezenta 100,1% 3. CAMINUL CULTURAL SACIOVA – Covasna – 105 votanti – prezenta 100% 4. SCOALA CU CLASELE I-IV LAZU – Dolj – 273 votanti – prezenta 100,36 % 5. CABANA DE VANATOARE VALEA MANTEI- Prahova – 95 votanti – prezenta 104,39 % 6. SCOALA GENERALA LUMINISU – Salaj – 76 votanti – 101.33% 7. CAMINUL CULTURALCRALOVAT… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

