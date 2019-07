Nereguli în contracte de leasing. Ce au descoperit inspectorii ANPC "Au fost verificați un numar de 25 operatori economici, in urma acțiunii de control aplicandu-se 66 de sancțiuni contravenționale din care:

- 30 de avertismente

- 36 amenzi contraventionale, in valoare totala de 780.000 lei. Ca urmare a verificarilor, au fost dispuse, de asemenea: Ca urmare a verificarilor, au fost dispuse, de asemenea: - masuri de remediere a deficiențelor constatate in termen de 15, repectiv 30 de zile,

- masuri de aducere la conformitate cu prevederile legale a contractelor in termen de 15, respectiv 30 de zile,

- masuri de restituire a sumelor incasate fara temei legal in termen de 15 zile,

-

Sursa articol si foto: dcnews.ro

