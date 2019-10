Nereguli descoperite în derularea programului ”Cornul și laptele”, în școlile din județ O comisie de control formata din reprezentanți ai Consiliului Județean Buzau, Inspectoratului Școlar Județean, Direcției de Sanatate Publica, Direcției Sanitar Veterinare și Oficiului pentru Protecția Consumatorilor Buzau a verificat toate unitațile de invațamant din județ unde au fost semnalate probleme privind derularea programului ”Cornul și laptele”. Concluziile controlului desfașurat in ultima saptamana in mai multe școli și licee din mediul urban și rural, dupa sesizarile unor parinți și profesori nemulțumiți de calitatea produselor și nerespectarea graficelor de livrare stabilite prin Programul… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

